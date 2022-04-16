ATM在大家的日常生活中已是隨處可見的便利設備，目前合庫銀行在全國已設置1187台ATM，且鍵盤高度亦符合身障朋友們乘坐輪椅使用，合庫表示，將於未來五年內，全面佈建視障語音ATM，讓ATM真正成為便利、安全且友善的金融服務。

目前在全國所有ATM中，提供視障語音功能的ATM數量約僅占3％，難以找到可符合視障朋友們使用的設備，僅僅一個簡單的提款功能，對他們而言卻是困難重重，常常需要將金融卡及密碼交由可信任的親朋好友協助操作，但這個動作卻可能使財務隱私外流，也可能讓他們的人身與帳戶安全曝露於風險中；合庫銀行體認到視障朋友們使用ATM的難處與困境，為了保障其帳戶安全與金融服務使用權益，率先規劃將視障語音套件列為未來設置ATM的標準配備，一年內將增設超過200台視障語音ATM，並配合逐年汰換計畫，預計於五年內改造合庫銀行所有的ATM供視障朋友們使用。

為了提供視障朋友們友善的操作環境與介面，合庫銀行亦參考視障語音ATM之各項條件及常見問題，如：耳機接觸不良、語音指示不明確、鍵盤按鍵過於平坦、操作過程當機等，全面檢視現有設備的運作狀況，確保視障朋友們可以順利完成操作，重拾其財務自主的權利。

另外，合庫銀行在致力於友善金融服務與善盡企業社會責任的同時，也持續發展ATM功能及增加使用場景，除增加多樣功能外，為了讓更多民眾可以享受到「指靜脈無卡提款」的便利，亦規劃將於各分行至少設置1台配備有指靜脈讀取裝置的ATM，讓民眾不需要再為了找尋特定ATM而傷透腦筋；合庫銀行也與專業團隊合作，透過使用者訪談來了解大眾使用ATM的感受與期望，藉以優化ATM操作介面與流程，使交易操作更為簡單且順暢，並預計將於今年第四季與大家見面。