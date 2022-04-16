綜合外媒報導，隨著俄羅斯黑海艦隊「莫斯科號」（Moskva）被擊沉、格魯烏(GRU)特種部隊上尉被殺，讓俄官媒崩潰，在節目上直接爆氣稱:「這已經是第三次世界大戰!」並表示現在俄羅斯是在跟整個北約對抗，並指責西方想要讓所有俄羅斯人都在世界上消失。
在連日重挫後，俄國國營電視台「第一頻道」（Rossiya 1）就鼓吹「全面性」的第三次世界大戰已經開始。節目主持人斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）說，目前的情況完全肯定可以升級成第三次世界大戰，現在是在對抗整個北約與西方國家，她告訴觀眾，西方國家現正提供數以億計的武器給烏克蘭，讓烏國繼續執行挑釁俄羅斯的命令，最終目的要讓俄羅斯人從地球上消失。
她還說烏克蘭人很開心看到俄羅斯人的出現，她聲稱在哈爾科夫（Kharkiv），烏克蘭人都拿著俄羅斯國旗歡迎俄軍的到來，但事實上，俄軍除了轟炸該地之外，多次進攻都被烏軍擊退。她還說，因為某種原因，烏克蘭人並沒有注意到被烏軍「種族滅絕」。
而儘管俄官方堅稱莫斯科號是因「彈藥起火」才沉默，但也有來賓不慎將莫斯科號比喻為是烏軍對俄羅斯的入侵，並說對俄發動「戰爭」的基輔應該要被摧毀。
也有專家認為，俄媒大動作的說要升級成第三次世界大戰，是要巧妙的將「特別軍事行動」升級成「戰爭」，俄國內才有法源依據可以大動作調兵，還可以避免在烏行動一切順利的說詞被打臉。
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