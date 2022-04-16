綜合外媒報導，隨著俄羅斯黑海艦隊「莫斯科號」（Moskva）被擊沉、格魯烏(GRU)特種部隊上尉被殺，讓俄官媒崩潰，在節目上直接爆氣稱:「這已經是第三次世界大戰!」並表示現在俄羅斯是在跟整個北約對抗，並指責西方想要讓所有俄羅斯人都在世界上消失。

俄國國營電視台「第一頻道」（Rossiya 1）節目，鼓吹現在是第三次世界大戰

在連日重挫後，俄國國營電視台「第一頻道」（Rossiya 1）就鼓吹「全面性」的第三次世界大戰已經開始。節目主持人斯卡貝耶娃（Olga Skabeyeva）說，目前的情況完全肯定可以升級成第三次世界大戰，現在是在對抗整個北約與西方國家，她告訴觀眾，西方國家現正提供數以億計的武器給烏克蘭，讓烏國繼續執行挑釁俄羅斯的命令，最終目的要讓俄羅斯人從地球上消失。

她還說烏克蘭人很開心看到俄羅斯人的出現，她聲稱在哈爾科夫（Kharkiv），烏克蘭人都拿著俄羅斯國旗歡迎俄軍的到來，但事實上，俄軍除了轟炸該地之外，多次進攻都被烏軍擊退。她還說，因為某種原因，烏克蘭人並沒有注意到被烏軍「種族滅絕」。

And here we have it - in a rant seemingly aimed at explaining to viewers why the "special operation in Ukraine" is taking so long, Russian state TV presenter Olga Skabeyeva says her country is fighting World War Three against Nato



I've added subtitles pic.twitter.com/MQW0UfiQso — Francis Scarr (@francska1) April 14, 2022

而儘管俄官方堅稱莫斯科號是因「彈藥起火」才沉默，但也有來賓不慎將莫斯科號比喻為是烏軍對俄羅斯的入侵，並說對俄發動「戰爭」的基輔應該要被摧毀。

A “full-scale World War 3” has started, a Russian State TV presenter has claimed.

Olga Skabeyeva made the comments on state-run Rossiya 1 as the Russian invasion of Ukraine continues.

"

.....now we're definitely fighting against NATO infrastructure, if not NATO itself". pic.twitter.com/Ui6Is09sST — Anne Tootill (@toot5000) April 16, 2022

也有專家認為，俄媒大動作的說要升級成第三次世界大戰，是要巧妙的將「特別軍事行動」升級成「戰爭」，俄國內才有法源依據可以大動作調兵，還可以避免在烏行動一切順利的說詞被打臉。