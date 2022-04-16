國內昨新增1209例土本個案，創新冠疫情爆發以來歷史新高，今年截至昨日為止，已累計7489人染疫，台灣本島全淪陷，就連澎湖縣的零確診也破功，唯一淨土僅剩連江縣，目前全台有12縣市累計確診病例破百，地圖燈號已轉為深咖啡色燈號。

據疾管署網站資料，今年已累計7489例本土，今年累計破百縣市有，新北市2403人佔最多，其次為台北市1127人、桃園市1108人、高雄市661人、基隆市643人、花蓮市398人、新竹縣243人、台中市159人、宜蘭縣149人、台南市136人、屏東縣123人及新竹市104人，共12縣市地圖燈號已轉為最高警戒、深咖啡色燈號。

最新確診地圖曝，目前本島已有12縣市淪最高警戒。（圖／翻攝自疾管署網站）

目前仍維持兩位數確診的縣市則依序為台東縣49人、嘉義縣44人、彰化縣42人、苗栗縣40人、雲林縣27人和嘉義市20人，仍是橘紅色。

值得關注的是，原本連江縣及澎湖縣都維持零確診，今日上午澎湖縣長賴峰偉在臉書證實，三總澎湖分院上午9時通報，一名來自台灣本島女性陽性案例，Ct值17.9，預計澎湖縣警戒燈號會從安全的米白色燈號轉為淺土黃色。