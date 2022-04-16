前行政院長、現任新世代金融基金會董事長陳(沖)表示，俄烏戰爭3月占盡媒體版面，但每日批俄的美國總統拜登於3月9日，做了一件表面看似戰爭無關的事，簽署一份關於數位資產的行政命令，而且是媒體稱為前所未有(first-ever)、政府整體(whole-of-government)的舉動。

近一年來各界，尤其是官方，傾向使用「加密資產」取代「加密貨幣」，而拜登行政命令更明白顯示，Digital Assets涵蓋加密幣、穩定幣、及央行主權貨幣CBDC，美國媒體報導多以crypto asset稱之，而我更注意的則是白宮一再強調的Responsible development二字。對有關加密資產的消費者保護、金融穩定、國安、乃至創新活動，要推動，更要負責任地推動。

陳(沖)指出，拜登總統行政命令，是美國首次以總統之尊，對數位資產表態，而且內容除白宮內部的國安會及經濟顧問會外，並點名財政部、商務部、勞工部、國防部、聯準會等十八個部會，其規模與分量之重，真是前所未有。而其箭頭直指四項目標、六大政策，要求行政部門配合國會、國際組織，為強化美國競爭力，鞏固美國科技暨經濟上的領導地位而努力，全文讀來很有總統的高度。

3月31日，歐盟議會的ECON(經濟/貨幣事務委員會)及LIBE(公民自由委員會)聯席會議，以93對14(另有14票棄權)通過一項法規( transfer of funds regulation)修正案，禁止加密幣匿名，雖然尚待大會表決，但已引起各方的關注。去年底本基金會辦了一場EU數位皮夾研討會，談到數位身分，也討論實名制問題，基於對歐盟新制的了解，如果歐盟通過加密幣不得匿名的條文，應該也不會感覺意外。

陳(沖)強調美國與歐盟在三月連續出招，不免聯想到與對俄制裁有關，但如為防堵俄國藉加密資產(例如Bitcoin)，規避美歐的金融制裁，似乎有點過慮，因為俄國一向敵視屬於DeFi的加密幣，也缺乏大型的交易平台，加上近年來各大交易所又頗配合反洗錢法規，俄國臨時想求助於加密幣恐有困難，所以我們對歐美舉動不必有太多政治聯想。

倒是美國的行政命令，反而是對台灣有所啟發，尤其是first-ever、whole-of-government二字，顯示美國總統終於領悟數位資產的重要性，不知我們以「美」首是瞻的總統，能否心領神會？至於我們行政院院長，雖然日前在立法院，回應將以一個月時間決定NFT主管機關，但NFT以外的數位資產呢？院長似乎未讀通拜登的行政命令，也不明白各部會長期以來，都是以鋸箭法處理數位資產問題，目前除防制洗錢外(其實也是不告不理)，正常業務沒人主管，消費保護、投資保障、產業發展、乃至國安問題，更是遙不可及的天邊彩虹，而這卻正是拜登對全美要揭示的腳邊玫瑰。

陳(沖)認為，托爾斯泰就帝俄時代抵禦外侮的故事，寫成名著「戰爭與和平」，被譽為最偉大的小說之一，如果托爾斯泰生在今日，攻守易位，情節中再加上數位、加密、科技的元素，選在俄國入侵烏克蘭的時刻推出，想必會更為轟動、更為精彩。