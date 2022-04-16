上海外國語大學國際金融貿易學院院長章玉貴16日在大陸《環球時報》撰文指出，當今世界重大金融問題，本質上往往一定程度是政治問題。俄烏衝突爆發以來，以美歐為代表的西方世界，對俄羅斯展開輪番金融制裁，意在切斷俄對外金融通道，絞殺俄羅斯經濟。禁止俄羅斯用美元還債等舉措實際等於宣告：一旦一國被定義為美國在政治上的敵人，該國合法持有的美元資產，就會階段性地成為美國控制下的資產。如果該國因此債務違約，還不排除被債權人索取天價違約金。

章玉貴表示，俄烏衝突爆發以來，美國和主要盟國對俄實施極限金融制裁，包括將部分俄羅斯銀行排除在國際支付結算體系SWIFT之外，凍結俄央行資產並禁止與其交易，直至阻止俄使用美元支付到期債務等，倒逼俄羅斯，不得不將盧布與石油天然氣等出口商品掛鉤，形成與「石油美元」並行甚至衝突的「天然氣盧布」概念。這形成了全球貨幣體系變遷史上奇特的「主動脫鉤」現象，即儲備貨幣發行國與特定使用主體切割，造成原本較為順暢的國際貨幣結算體系，出現大範圍斷裂，並衍生出一定量的「天然氣盧布」。

章玉貴稱，布列敦森林制度（Bretton Woods system）是1944年7月至1973年間，世界大部分國家加入以美元作為國際貨幣中心的貨幣制度。現今的國際貨幣體系，相當程度上仍是美元主導下的「後布列敦森林制度」或「布列敦森林制度2.0」。從經濟後果來看，這顯然是「殺敵一千自損八百」的非明智之舉。

換句話說，美國不惜損害美元作為國際信用貨幣基石的聲譽，通過啟動極端金融制裁實現政治目標，破壞了二戰以來國際貨幣體系的信用基礎，「布列敦森林制度2.0」也由此被炸開一個巨大裂口。

於是，市場上出現了以美元為代表的內部貨幣信用體系面臨崩塌，而以「外部貨幣」（黃金和大宗商品）為支撐的「商品貨幣」再度興起的「布列敦森林制度3.0」之說，並經由美歐金融分析師和國際輿論傳播，營造出國際貨幣體系即將迎來大變革的話語現象。

章玉貴分析，早已處於進程中的國際貨幣體系變革，肯定會受俄烏衝突的影響，這場有著複雜歷史經緯與現實動因的地緣政治衝突，可能發揮相當大的「助攻」作用。但從理性角度分析，國際貨幣體系發生根本性變革的動力，並不最終取決於儲備貨幣發行國與次重量級參與主體之間的非合作性博弈，而是要看現有儲備貨幣的主要發行國與其他儲備貨幣發行國，在絕對經濟實力、金融市場影響力、特別是資本的資產定價權、國際協調與動員力等方面，此消彼長的演變趨勢。

章玉貴強調，參照英鎊和美元先後作為國際主導貨幣的發展邏輯，當代表新興力量的貨幣，作為既有國際貨幣體系重要參與者，逐漸承擔日益重要的角色之後，國際貨幣體系將在某一個時間視窗迎來關鍵性拐點。這個轉捩點的到來當然需要較長時間等待，但肯定不會太過遙遠。