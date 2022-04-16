大陸安徽1名38歲黃姓辣媽結婚9年，育有2女，不料丈夫竟是1名變態的家暴男，不僅在她的鑰匙中安裝監聽器，還多次毆打她，黃女曾告訴家人想離婚，但卻被爸媽反對，不料4月1日凌晨，黃女遭丈夫毆打致頭顱變形，送醫搶救5天後，仍宣告不治。

根據大陸《極目新聞》的報導，大陸安徽1名黃姓女子，在家中被老公毆打致頭部重傷，送進ICU搶救5天後不治身亡，黃女的姐姐說，黃女今年38歲，9年前家給黃軍（化名），2人育有2女，妹妹以前就有被老公家暴的經歷，有過掐脖子等施暴行為。

黃女因而有離婚的想法，但在家人的勸說及丈夫花言巧語下，最終妥協，繼續這段婚姻，現在大家都很後會當時勸她不要離婚，導致這場憾事的發生。

黃女的姐姐還說，妹妹是由她介紹才和黃軍結婚，男方一直沒有正常的工作，收入很不穩定，黃女開了一家女裝店，養活全家人，但黃軍有些變態，2年前曾在服裝店里裝了監視器，還在黃女的鑰匙磁扣中裝監聽器，當時2人就有因為這件事發生衝突。

黃軍1個月前，還因欠錢向黃女借了13.7萬元，據警方表示，事發當晚，黃軍發現黃女和異性聊天，雙方發生了衝突，黃軍便對黃女的頭部連擊數拳，導致黃女頭部重傷。黃女家人從醫生處得知，黃女在家中被丈夫毆打致心跳停止，搶救了20多分鐘後才恢復心跳，隨後將她送至醫院ICU搶救，但黃女未曾恢復過意識。

5天後黃女搶救無效身亡，死亡原因為蛛網膜下腔出血，案發後，大陸警方於4月1日對黃軍，依法對其採取刑事強制措施，黃軍己被羈押，詳細案發原因正進一步調查釐清。