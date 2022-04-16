水手隊二壘手弗雷塞單場4安打4打點。（美聯社）

大聯盟慶祝傑奇羅賓森日75周年，所有人都換上42號球衣致敬，只有他例外，就是傳奇球星鈴木一朗。水手16日進行主場開幕戰，鈴木一朗受邀開球，他穿上昔日水手隊51號球衣，在觀眾巨大的歡呼聲中投出一顆漂亮的好球，負責接球的是新秀外野手羅德里格茲（Julio Rodríguez）。水手最後大獲全勝，以11-1痛宰客隊太空人。

Looking fresh in his 2001 Mariners uniform, Ichiro fires one down the pipe! 🐐 pic.twitter.com/Qe9ZPifIH7 — Seattle Mariners (@Mariners) April 16, 2022

今年48歲的鈴木一朗在2019年結束球員生涯，至今都是水手老闆的特別助理。他球員時期的一部分薪資採用分期支付，可以領到2032年，每年500萬美元（新台幣1.46億），就算不打球也賺得比一般球員還多。

此戰水手火力凶猛，但沒有爆炸性的大局而是細水長流，總共8個半局的攻勢6局出現得分，並且每局都有人上壘，讓太空人投手不得安寧。水手開路先鋒弗雷塞（Adam Frazier）最為神勇，5打數4安打、4打點，他全場第一球就出棒打成滾地安打，4局下又揮出難得一見的三壘打，7局下再添二壘打，只差1轟就締造完全打擊。

水手岡薩雷斯（Marco Gonzales）登板7局僅失1分，摘得本季首勝。太空人核心打者「阿土伯」艾爾圖維（Jose Altuve）、布瑞格曼（Alex Bregman）都繳了白卷，只靠希瑞（Jose Siri）的適時安打拿到1分。