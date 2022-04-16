北韓官媒今天報導，領導人金正恩15日太陽節當天與夫人李雪主同赴錦繡山太陽宮參拜，也出席群眾遊行慶祝活動，但並未舉行閱兵式、也無公開發言。南韓媒體推測，平壤當局可能以團結國內民心優先。

4月15日為北韓已故最高領導人金日成110週年冥誕，也是北韓重要節日太陽節。北韓中央通信社（KCNA）今天報導，金正恩在15日當天前往錦繡山太陽宮參拜，以勞動黨中央委員會、國務委員會、最高人民會議常任委員會及內閣名義向金日成、金正日塑像獻上花籃。

除金正恩妻子李雪主外，北韓最高人民會議常任委員會委員長崔龍海、勞動黨中央委員會組織書記趙甬元、內閣總理金德訓及武力機關幹部同行。

金正恩也出席中央報告大會與數萬人參與的平壤市群眾遊行活動，與民眾一同歡慶太陽節。報導中描述，現場民眾高舉讚揚金日成的牌子，金正恩揮手向群眾致意，將現場氣氛帶起新一波高潮。

不過，今天報導並未提到任何金正恩公開發言內容。今年正好為整數週年，外界原預期平壤當局會盛大慶祝，並同時舉行閱兵式，但今年2月的金正日生日（光明星節）與太陽節都未舉行閱兵式。

首爾新聞等南韓媒體分析，北韓近期一直出現準備閱兵式的動態，但在光明星節及太陽節都未舉行，推測在25日北韓人民革命軍創建紀念日舉行閱兵式的可能性更高。

此外，平壤當局也可能打算將「內部團結」與「武力展示」分開進行，而將前領導人冥誕定位為團結民心，舉辦多樣慶祝活動；武力展示則透過平常的軍事活動進行。（編輯：陳惠珍）1110416