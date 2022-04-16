為關注兒童安全議題，站在孩童視角看疫情，並認識病毒，新北市政府今天下午在市府廣場舉辦「兒童安全嘉年華-110公分視角看世界」活動，邀請新北市的兒童、家長及托育人員參加，新北市警局婦幼警察隊也在現場宣導婦幼安全，更由副市長謝政達率12位「兒童安全達人」及小朋友最愛的food超人，與現場的小朋友一同唱跳防疫舞，其中最引人注目的就是警察局婦幼隊的女警許憶萱，有著韓系女星的外表，原本擔任鼎泰豐餐廳服務生，卻跟著父親腳步從警，舉手投足散發出鄰家大姊姊的氣質，受到小朋友熱烈歡迎!

服務生變身「兒安達人」，韓系警花許憶萱立志除暴當刑警。(新北市警婦幼隊提供)

服務生變身「兒安達人」，韓系警花許憶萱立志除暴當刑警。(新北市警婦幼隊提供)

這場兒童嘉年華活動是由新北市政府主辦，活動開場由鼓聲揭開序幕，一群幼稚園的兒童氣宇軒昂的演出打鼓，接著副市長謝政達將積木與12位兒童安全達人堆積成城堡，象徵攜手打造「新北安全城市」及「共同守護兒童安全」，再由小朋友最喜愛的food超人與市長及安全達人一起唱跳防疫舞，這支可愛的防疫舞，旋律簡單舞步易學，搭配好聽的音樂及口語，只見台下小朋友們都紛紛跟著跳起防疫舞，現場更是充滿歡樂氣氛。

服務生變身「兒安達人」，韓系警花許憶萱立志除暴當刑警。(新北市警婦幼隊提供)

服務生變身「兒安達人」，韓系警花許憶萱立志除暴當刑警。(新北市警婦幼隊提供)

新北市婦幼警察隊也在現場設攤宣導婦幼安全，除了小朋友最愛的射擊遊戲外，更有警察姐姐講故事系列，由長相甜美的警員林映岑擔任說故事大使，替小朋友說「恐龍多多」的故事，故事內容描述性別平等概念，台下小朋友更是聽得津津有味，更有遠從桃園趕來參加活動的家長，對於市府舉辦這樣有意義的活動，讚不絕口!

服務生變身「兒安達人」，韓系警花許憶萱立志除暴當刑警。(新北市警婦幼隊提供)

這次婦幼隊擔任「兒童安全達人」的女警許憶萱，是標準的「韓系」警花，大學念的是文化大學韓文系，畢業後因為流利的韓文與英文底子，曾在知名鼎泰豐餐廳服務，接待韓國饕客，她也曾當過旅行社的業務，工作相當辛苦，因為父親及弟弟都是警察，加上對辦案有濃厚的興趣，於是報考錄取106年基層警察特考班，而昔日餐飲及旅遊服務業的經驗累積，也讓她具備從事警察工作必須的高EQ。

許憶萱結業後分發到新北婦幼隊擔任第一線的女警，但她不把自己侷限在外勤女警的角色，反而多次協助偵查小隊辦案，由於她「韓系美少女」的姣好外型，反而成為辦案的秘密武器，小隊長多次指派她協助跟監埋伏，最後攻堅搜索，順利逮到性侵加害人，日前更遠赴屏東找尋淡水黑戶母子檔，她毫不畏懼、單槍匹馬在荒郊野外搜尋，充分嶄露女警霸氣!令男警也折服。

服務生變身「兒安達人」，韓系警花許憶萱立志除暴當刑警。(新北市警婦幼隊提供)

許憶萱說，從小看著警察爸爸穿制服上班，往往都是拖著疲憊身軀返家，當時對警察印象並不深刻，直到自己穿上這身制服，才真正了解警察工作的辛苦，多次看著遭受家暴及性侵的被害人在做筆錄時泣不成聲，也看過遭受兒虐幼童傷痕累累的模樣，讓她感同身受，在婦幼隊除了一般例行性的勤務，她也向小隊長討教辦案技巧，未來希望能考上偵查佐，真正從事刑警工作，替更多被害人伸張正義! 韓系警花許憶萱擔任兒童安全達人唱跳防疫舞，也吸引許多目光，更有許多小朋友搶著跟她拍照合影，現場人氣強強滾!

新北市警局長黃宗仁說，儘管疫情嚴峻，新北市員警也有零星確診個案，但警察同仁仍堅守崗位，協助市府做好疫調及防疫工作，透過這次的兒童嘉年華活動，也要傳遞給市民，新北市警局守護市民的決心永不改變，治安沒有空窗期，幫派黑道零容忍，絕對不會因為防疫，就忽略捍衛治安、打擊犯罪的決心。