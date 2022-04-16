首例兒童重症！未滿5歲童確診 住加護病房病況嚴重

隨著新冠肺炎病例數增加，國內今新增9名中症、1名重症個案。其中的重症個案為國內首例兒童重症，為一名2歲男童，14日確診後就入住加護病房，目前病況嚴重，正在全力救治中，而該男童的家長已經簽署放棄急救同意書。今年以來，本土個案有99.5％都是輕症、無症狀，中重症則有0.5％。

中央流行疫情指揮中心醫療應變組副組長羅一鈞表示，重症男童在4月14日確診，沒有接種過疫苗、無慢性病史，出現急性腦炎併多重器官異常，在加護病房使用呼吸器，也使用類固醇、免疫調節劑等治療。目前男童他病況嚴重，醫院正在全力救治中。

至於9名中症個案，年齡介於10多歲至90多歲。羅一鈞表示，其中10多歲、20多歲的都沒有慢性病，也曾接種2劑疫苗，氧氣濃度一度較低，目前情況穩定，其餘幾個也是中度肺炎，或血氧濃度偏低。9例中症個案，只有4例是未打疫苗者。

指揮官陳時中表示，重症男童的家人在4月14日傍晚5點42分與6點09分進線1922，接著便後送新北市衛生局，聯絡醫院，6點半和媽媽聯繫，確認情況，就聯絡119送醫，在7點06分出車，31分到院，目前全力救治中。病患家屬很急，我們公務體系，1922、衛生局、119也是全力在做該做的事。