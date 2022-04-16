美國跨黨派參眾議員訪問團14日晚間搭軍機抵台，昨(15日)會見總統蔡英文、國防部長邱國正，引發外界關注。前外交部長程建人16日接受港媒訪問時表示，個人認為「沒有特別意義，沒什麼大不了，無需過度解讀」。

美國聯邦參議院預算委員會共和黨首席議員葛瑞姆（Lindsey Graham, R-SC）於14日至15日率團搭乘美國軍機來台訪問。訪團成員包括：參院外交委員會主席孟南德茲（Robert Menendez, D-NJ）參議員、衛生、教育、勞工暨年金委員會共和黨首席參議員波爾（Richard Burr, R-NC）、國土安全委員會共和黨首席參議員波特曼（Robert Portman, R-OH）、聯邦參議員賽斯（Ben Sasse, R-NE）、聯邦眾議員傑克森（Ronny Jackson, R-TX）共6位國會議員。

外交部指出，美國國會今年逐步恢復國際旅行後，葛瑞姆參議員組團訪問亞洲，主動規劃將台灣納入出訪重點國家，展現美國國會跨黨派議員對台灣的高度重視與堅定支持。

根據《中評社》報導，程建人分析，此舉對美中台關係並無重大影響，沒什麼大不了，不必過度解讀，第一，陣容中稱不上有大牌人士；其次，無官員隨行，實質意義低；加上行程安排在美國眾議院議長裴洛西取消訪台之後，人員層級下降，顯示出拜登政府無意過度刺激北京，此行應是對台交代，同時讓議員藉此拉抬政治聲量。

另外，程建人指出，現在俄烏戰爭開打，台灣因為有兩岸關係的特殊區位，容易被拿來比較，在國際上的能見度高，參眾兩院的議員訪台，都可以替自身的政治聲望起到拉抬效果，有利於刺激年底期中選舉的選情。