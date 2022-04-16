根據VOA美國之音報導，隨著大陸病毒清零政策導致城市封鎖、工廠關閉、經濟停擺，許多在大陸的外商企業紛紛考慮撤離。同時，美國批准一項新計劃，擴大美國製造業的出口實力，提高與中國等國家的競爭力。

透過北京和上海美國商會4月初發布一項聯合調查發現，包括76家製造商在內的167名受訪者中，超過一半預計由於近幾個月在全大陸爆發的疫情因素，今年收入將下降，約16％受訪公司表示會考慮將業務遷出中國。同時超過一半受訪者表示生產下降、供應鏈中斷；約81％表示，這些疫情控制措施影響了他們招聘或留住合格員工的能力。

實際觀察大陸的城市防控力道尚未見到放鬆，根據《華爾街日報》引述野村（Nomura）的一項調查顯示，截至本周一大陸有45個城市、總計涵蓋3.73億人實施全面或部分封控，較一周前的23個城市、涵蓋1.93億人大幅增加。這45個城市的人口佔大陸總人口的1／4以上，經濟產值佔大陸GDP約40％。

甚至大陸的封控措施還有進一步提升現象，包含15日晚間、16日，西安與蘇州官方都分別公告，要求全市社區人員非必要不出戶等「半封城」措施。