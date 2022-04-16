前總統李登輝前年7月底辭世，李登輝基金會已確立「李登輝紀念圖書館」將落腳台北市徐州路的台大法學院舊址，李安妮今透露，最近會與台大簽署MOU的合作協議，預計二、三年內完成圖書館。

此外，李安妮今宣布，邀請前副總統陳建仁擔任李登輝紀念圖書館籌備會召集人，陳建仁也點頭答應；至於李登輝學校目前沒有校長，被問到是否會也會請陳建仁接任？李安妮說，「我們會來思考」，之前跟陳建仁談的是圖書館部分，未來籌備會委員也會聽取陳前副總統意見，再加入一些活水。

她表示，除了陳建仁前副總統一口答應，能夠登高一呼，不然以她的能力跟高度是不夠；此外，台大的態度很積極，再加上基金會董事包括前文化部長鄭麗君、世代文化創辦人周奕成，在這方面都很有經驗。

李安妮今受訪指出，李登輝學校因為許多關鍵人物已經不能再參與，李校有好幾年沒有再運作，學員沒有在再具體的聚在一起，覺得很可惜喔，所以今天也藉機會讓大家上山緬懷李登輝，以後每年都可以這樣舉辦。

她說，李登輝圖書館籌建為何沒有選擇像經國先生圖書館用園區重新蓋一棟很現代的建築，而選擇古蹟修復這條路，這是一個價值的選擇，也是要凸顯台灣的民主化，因為民主化就是在地化。

她說，加上台大校長管中閔也非常支持，所以就選擇在台大法學院舊址，當然是不是最後的選擇，世事難料，但我認為這是很好的選擇，目前就是已開始由專家協助古蹟修復，還有評估所需費用等，這個圖書館基本上不是一個建築物，它必須要有生命，要帶動是知識傳遞或一些民主生活的體認。

她說，還有去年前交通部長林佳龍推動的「李登輝學」，其背後的意義是，怎麼透過學習李登輝來建構台灣學，這些都是在學術活動上面的。

她說，未來圖書館內，除了依法已經交給國史館的資料外，不用提供給國史館的資料，都會提供出來，現在正在進行數位化，目前雖然還沒有MOU簽約，但是大體上與台大的共識是有的。希望在台大新的校長產生之前，就能夠把MOU簽好，預計能在兩、三年內把圖書館籌建好。