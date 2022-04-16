大陸環球網報導，在太空站組合體工作生活了183天，刷新中國太空人單次飛行任務駐留太空時間紀錄的神舟13號乘組，16日以快速返回模式平安降落在東風著陸場。據了解，下一步將對太空站整個關鍵技術驗證情況進行全面評估，結果滿足要求後，將轉入中國太空站的組裝建造階段，這一階段將依次發射天舟四號貨運太空船、神舟14載人太空船、實驗艙Ⅰ和實驗艙Ⅱ，及天舟五號貨運太空船和神舟15號載人太空船，共計6艘航天器，最終完成T字構型太空站組合體的建造，整個組裝建造過程將歷時約7個月。

作為中國太空站關鍵技術驗證階段發射的第二艘載人太空船，也是駐留太空時間最久的神舟太空船，在此次飛行任務中， 神舟13號載人太空船實現了多個首次，不斷刷新中國航太的新紀錄，展現了中國航太科技的新高度。

2021年10月16日，神舟13號載人太空船搭載3名太空人開始了長達大半年的太空之旅。在此次飛行任務中，為適應太空站組合體不同質性及來訪航天器不同停靠狀態，實現與太空站前向、後向、徑向交會對接和分離，神舟13號首次驗證了徑向交會對接技術，與太空站核心艙徑向對介面實施了徑向交會對接。

而在對接之後， 神舟13號的停靠飛行時間增加至6個月，這也是中國迄今為止時間最長的一次載人飛行任務，神舟13號飛行任務首次考核並驗證了太空站任務太空人長期在軌駐留能力。

《環球時報》報導，航太科技集團五院載人太空船系統專案技術副經理邵立民表示，國際太空站上的太空人駐留時長一般也就是5~6個月，駐留時間如果再延長，可能對太空人的影響就會比較凸出。而在中國太空人長達6個月的駐留期內，對神舟13號太空船進行了關鍵技術的驗證，「神舟13號最關鍵的一項技術驗證就是長達6個月的停靠，這對神舟太空船而言是最大的考驗，因為太空中長時間駐留有很多不可控因素，會對太空船造成影響，但這些因素是地面上無法模擬的，或者模擬的成本無法接受，神舟13號任務最大的困難和挑戰就是長期在軌飛行，受不可控因素影響後的安全返回，此次返回任務的圓滿完成，對於神舟太空船而言，就是關鍵技術驗證的順利通過。」邵立民稱。

為應對在軌停靠太空船可能出現無法返回的故障，太空站任務階段還首次建立了應急救援任務模式，採用「滾動待命」策略，在前一發載人太空船發射時，後一發載人太空船在發射場待命，通過在軌停靠太空船和發射場待命太空船，共同確保在軌太空人安全。神舟13號載人太空船則是首次執行了應急救援發射待命任務。

為進一步提高返回任務執行效率，縮短地面飛控實施時間，神舟13號首次採用了快速返回模式。談到採用快速返回模式初衷時，邵立民表示，此前的返回階段設計的返回時長在一天左右，這項指標雖然符合要求，但一天的飛行時間還是比較長，特別是此次神舟13號飛行任務中，3名太空人在太空中已經駐留了6個月，在從太空較為寬敞的太空站轉移到太空狹小的載人太空船中，而且還要飛行一天，3名太空人感受的舒適度肯定比較差，「技術進步沒有止境，我們想讓三名太空人在返回艙中待的時間盡量短一些，提高太空人返回舒適度。」邵立民稱。