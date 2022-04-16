基隆聯宏社區屋齡已有42年，基隆市政府自2017年開始輔導都市更新，因部分居民較少參與都更整合討論，也未投入相應成本，讓都更陷入瓶頸，基隆市政府3月以來辦理5場說明會，重新調查都更重建推動意願，提出成立管理委員會，辦理階段性耐震補強為短期目標，更新重建為長期目標。

都市發展處處長徐燕興表示，雖然市府已經提供許多資源與補助，但聯宏社區居民因較少參與社區討論，也尚未籌措自籌款項，都更同意比例尚未達3成。

徐燕興說明，都更重建推動的必要關鍵，包含社區居民有充分意願與投入，與何事情的推動都需要成本，房屋重建與舊車換新車一樣，需要社區居民共同負擔費用，才能成功推動。

徐燕興強調，除了調查居民都市更新推動意願，為了讓社區動員辦理公共事務凝聚向心力，成立公共基金以辦理都更或耐震補強，市府也將輔導聯宏社區籌組管理委員會。

基隆市政府指出，針對建物結構安全問題，有部分居民認為辦理結構補強會拖延都更重建時程，也有居民認為結構補強是必經之路，但對居民的支出配比提出疑慮居民可以在都更重建的長期目標下，同步進行階段性結構補強，保障居民於重建整合期間的居住安全。

基隆市政府強調，如果居民達成發展共識成立管委會，可藉由管理委員會的運作，共同出資申請耐震評估、結構補強及其他公共事務，新重建仍須靠居民凝聚共識才能順利推動，雖然短期會增加居民的負擔、影響部分商業店面經營，但長遠來看勢必能提升居住安全及生活品質。

基隆市政府補充，3月19日以來連續召開5場聯宏社區說明會，已於今日辦畢，並將於111年6月18日召開會員大會，由居民共同議決社區未來推動方向，請社區居民留意會員大會資訊，並踴躍出席表達意見。