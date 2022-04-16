文化部長李永得與藝術家林智信等人共同展示〈迎媽祖〉長卷版畫。（洪榮志攝）

知名藝術家林智信創作的世界最長版畫〈迎媽祖〉、世界最長油畫〈芬芳寶島〉曾在國內外許多地方展覽，16日首度回到故鄉的台南生活美學館完整展出時，文化部長李永得、次長李連權都專程南下參加開幕，並給予藝術家最高的肯定。歸仁紅瓦厝出生的林智信感性表示，他花了長達45年時間創作的這2件作品，就是要獻給台灣這塊土地。

今年86歲的林智信說，入伍當兵時，在軍中感冒長期咳嗽引發氣喘病，數度瀕臨死亡邊緣。由於父親過世後需要協助家計，40歲的他向媽祖發願製作〈迎媽祖〉長卷版畫，竟然在45歲奇蹟般痊癒，從此他信守對媽祖的承諾埋首創作，直到60歲才完成長達124公尺的〈迎媽祖〉版畫。

林智信還指出，〈迎媽祖〉版畫的內容，係依據台灣文獻記載、傳說典故，以及數十年來親自目睹〈迎媽祖〉活動的觀察心得，從隊伍排列順序、各個藝陣的造型、人物服裝、街景層次等，全都有考據，絲毫不敢馬虎；期間還歷經3次改稿，最後才以木刻水印創作完成，這是他回報親恩、感念媽祖的嘔心之作。

台南生活美學館表示，2024年是台南建城400年，為了迎接古城400的慶典，該館特別邀請傑出藝術家林智信及知名藝術史學者蕭瓊瑞，經過長達半年的策畫，從即日起到5月29日舉辦「林智信版畫、陶藝大展-生活、民俗、節慶」，以及接下來從6月14日到9月4日的「林智信油畫、雕塑大展-土地、人民、記憶」，分別展出〈迎媽祖〉長卷版畫與長達248公尺的〈芬芳寶島〉巨型油畫，並出版畫冊專輯《林智信全集》3巨冊，全方位收錄林智信各藝術領域的作品。