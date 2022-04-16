台南今天新增29例本土確診 14:562022/04/16 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 示意圖清消人員針對相關涉足場域進行清消。（台南市政府提供） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 中央流行疫情指揮中心16日公布，全台新增本土確診病例1199人，台南市新增29例，台南市政府也將於稍後下午3點的防疫記者會說明。 台南新增21例分屬6條傳播鏈 4人感染源不明 中市新增33例 盧秀燕：16、17日快打站首開放30歲以上 #29例 #防疫記者會 #台南 #新增 #本土確診 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 新增10例中症個案 創單日新高 14:192022/04/15 生活 中小企新增放款 今年設3,500億 04:102022/04/15 金融．稅務 台南＋19創高峰 嘉市2幼童確診 04:102022/04/15 地方新聞 新竹縣15日新增16確診個案 13:262022/04/15 生活 直播》連2天本土破千例 今增1199、境外152 13:512022/04/16 生活 阿妹演唱會台中確診新增3人 累計4人染疫 17:502022/04/15 生活 今傳本土破1200例 陳時中、莊人祥不出席記者會 11:042022/04/15 生活 捷絲旅台南十股館超狂1泊2食 每人不到2500元 22:112022/04/15 生活 台南安南和順轉運站順利上梁 15:512022/04/15 區域情報-台南 災保法上路前保險事故 領不到新法新增給付 10:332022/04/16 生活 降低停灌風險 北部地區高粱抗旱作物新選項 11:222022/04/15 財經 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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