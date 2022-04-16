中央流行疫情指揮中心16日公布，全台新增本土確診病例1199人，台南市新增29例，台南市政府也將於稍後下午3點的防疫記者會說明。

台南新增21例分屬6條傳播鏈 4人感染源不明
中市新增33例 盧秀燕：16、17日快打站首開放30歲以上
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