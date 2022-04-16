新冠肺炎疫情升溫，兒童因無法接種疫苗，暴露在染疫的風險中。國內今新增首例兒童重症個案，目前正在加護病房治療。指揮官陳時中表示，明日就會召開專家會議審查5～11歲兒童疫苗，下週將召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論是否開打。

針對兒童疫苗接種，陳時中表示，明日就會召開專家會議審查5～11歲兒童接種的疫苗，會先審查莫德納，下禮拜則會召開ACIP委員會，搜集專業意見，了解是否要開始來打。