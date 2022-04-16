2歲童染疫命危 陳時中：明審查5～11歲打莫德納 14:212022/04/16 中時 林周義 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 陳時中表示，明日就會召開專家會議審查5～11歲兒童疫苗是否開打。（資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 新冠肺炎疫情升溫，兒童因無法接種疫苗，暴露在染疫的風險中。國內今新增首例兒童重症個案，目前正在加護病房治療。指揮官陳時中表示，明日就會召開專家會議審查5～11歲兒童疫苗，下週將召開衛福部傳染病防治諮詢會預防接種組（ACIP）會議討論是否開打。 針對兒童疫苗接種，陳時中表示，明日就會召開專家會議審查5～11歲兒童接種的疫苗，會先審查莫德納，下禮拜則會召開ACIP委員會，搜集專業意見，了解是否要開始來打。 疫情記者會報數字已沒意義！專家：3檢測代替隔離 「三劑令」才能參加旅行團 業者炸鍋 網友傻眼開轟：莫名其妙 #莫德納 #審查 #陳時中 #ACIP #疫苗 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 快篩試劑買不到引爆民怨 陳時中：可以跑遠一點的超商 00:362022/04/16 生活 基隆港務公司疫苗施打站現人潮 社交距離難維持 10:202022/04/16 生活 旅遊團三劑令 可樂旅遊4點回應 13:252022/04/16 財經 陳時中認了「破百萬例不是不可能」 PTT怒轟擺爛：只想選市長 10:252022/04/16 政治 首例兒童重症 2歲男童無慢性病 母簽放棄急救 14:082022/04/16 生活 陳時中鬆口：本土確診有可能破百萬 04:102022/04/16 財經要聞 快篩貴國際3倍 蘇煥智：陳時中該負責 04:102022/04/16 生活新聞 後知後覺 執政全靠一張嘴 04:102022/04/16 時論廣場 同樣接觸確診者 赤鬼、陳時中兩樣情 網神回8字全場笑翻 01:122022/04/16 生活 海內外台灣國是會議 正副總統籲：團結打拚台灣未來會更好 09:572022/04/16 政治 中市市民開打莫德納第三劑 盧秀燕：踴躍接種是好現象 12:092022/04/16 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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