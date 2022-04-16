民進黨花蓮縣議員第3選區黨內初選爆內鬨，計畫提名2人，有4人登記參選，將以黨員投票方式產生，不過前議員鄭乾龍痛批，多數黨員被派系把持，「因我沒有自己的黨員，就這樣被排擠」，質疑黨部操弄初選規則，更為特定參選人量身訂做，聲明退出初選；主委陳景豊反駁，提名和初選規則都經執委會決議，送中央核備，都依照規定辦理。

民進黨花蓮縣黨部針對縣議員第3選區公告提名2席，有前議員鄭乾龍、現任吉安鄉民代表蘇文將、立委范雲花蓮服務處副主任王格致，以及前立委蕭美琴服務處助理林則葹等4人，登記表達參選意願，因超過公告席次，經執行委員會議決議，下月22日將以黨員投票舉行黨內初選。

鄭乾龍發出「退出初選」聲明，除不滿第3選區有提名3席實力，黨部卻執意提名2席外，更質疑黨中央決議縣市議員初選的「全民調」，被黨部改成「黨員投票」，明顯是為派系推出的特定人選量身訂做，派系凌駕黨意、黨意凌駕民意，令人深感不公，也將造成黨內的紛爭。

縣黨部主委陳景豊說，參考歷屆該選區選情，最早有3席，後來只剩1席，因此本屆保守提名2席，因有4人登記，期間透過協調也開特例，本月19日召開執委會前同意退出，可全額返還登記費及保證金共20萬元。

至於初選採黨員投票而非全民調，他表示，花蓮選民結構特殊，7成多支持藍營，若採全民調，可能遭到藍營支持者反向操作，使用家用電話做民調也有局限性和代表性不足的疑慮，才決定黨員投票，也希望有意參選的人經營自己組織結構，可讓民進黨在花蓮基層更加扎實。

目前預計21日號次抽籤，下月22日辦理初選，第3選區3選2以無記名單記法投票；需入黨連續滿1年以上、繳清常年黨費及其他按照黨內黨職人員選舉辦法依據，黨戶籍地位於第3選區吉安鄉、壽豐鄉、鳳林鄉、光復鄉、豐濱鄉及萬榮鄉等6鄉鎮，都有投票資格。