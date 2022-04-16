苗栗縣政府推廣銀髮族樂齡學習，委託頭屋國中主辦全鄉8村樂齡中心營運，16日在明德水庫廣場舉行聯合開學典禮，由縣長徐耀昌頒獎表揚51對一同參加樂齡學習的銀髮夫妻，其中頭屋鄉長徐鑫榮的9旬高齡雙親，是全鄉3百多名樂齡學員中年紀第2長的，徐耀昌祝福老寶貝們能活到老、學到老，學得健康，學得快樂。
苗栗縣政府教育處承教育部指示，全力推廣各鄉鎮市樂齡學習，頭屋鄉擁有8個村，統一委由頭屋國中承辦，由頭屋國中老師方冠女帶領團隊及志工們，統籌設計課程、活動業務等，在頭屋鄉公所全力支持下，16日舉行8村樂齡班聯合開學典禮。
教育處推動的樂齡學習，招收學員是55歲以上即可報名，與縣府社會處負責的關懷據點，工作內容雖略有差異，但縣長徐耀昌特別指示，在縣府資源有限的情況下，能夠將部分資源共享，讓長輩能獲得最好的照顧，就是關懷據點與樂齡學習的最重要精神。
頭屋國中承接樂齡學習，針對頭屋鄉8個村落各自不同特色，設計安排不同的學習課程，例如在頭屋村及鳴鳳村特別安排茶產業手作課程，就受到長輩們的喜愛。原來，頭屋鄉原本就是苗栗縣的茶鄉之一，但因時代演進，過去依賴種茶維生的長輩們都漸漸離開這個行業，但對於茶業的感情仍在，所以在時隔多年的情形下，再次接觸到茶業的相關課程，讓長輩們格外的熟悉與貼心。
方冠女與團隊設計茶業課程，包括了栽種茶樹、手作茶葉、茶糖等衍生製品、茶畫等，所有產品都是由樂齡學員們親自手作完成，每分產品還特別印上負責學員姓名，讓學員們有更多的成就感。
為了凸顯樂齡學員學習成果，方冠女更四處查詢演出機會，讓樂齡學員們平日上課學習的活動內容，可以呈現在其它地區長輩面前，相互交流學習，更可藉此結交更多同輩好友。方冠女近來更籌畫，要義賣茶葉製品作為公積金，籌措長輩們環島表演的費用，呼籲大家能更襄盛舉。
16日的開學典禮選在風光明媚的德明德水庫舉行，縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦、頭屋鄉長徐鑫榮等頒贈證書給一同參加樂齡學習的銀髮夫婦，最年長的是94歲的曾老先生夫妻，其次是徐鑫榮高壽92歲的雙親徐仁和、徐鍾菊妹，更印證了活到老學到老的真精神。
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