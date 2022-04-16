頭屋鄉樂齡學習中心聯合開學典禮，16日在明德水庫舉行，有數百位長輩到場支持。（謝明俊攝）

頭屋國中負責長輩體適能調查攤位，一早就擠滿了長輩填寫資料。（謝明俊攝）

頭屋鄉長徐鑫榮高壽92歲的雙親仍參加樂齡學習班。（謝明俊攝）

頭屋國中老師方冠女負責統籌設計樂齡學習課程，帶領老寶貝們手作茶畫。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦及頭屋鄉長徐鑫榮共同主持頭屋鄉樂齡學習中心聯合開學典禮。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒贈證書給年長最長的曾老先生夫婦。（謝明俊攝）

苗栗縣長徐耀昌頒贈證書給鄉長徐鑫榮9旬雙親，嘉勉兩老參加樂齡學習。（謝明俊攝）

頭屋樂齡班學員表演舞獅。（謝明俊攝）

苗栗縣政府推廣銀髮族樂齡學習，委託頭屋國中主辦全鄉8村樂齡中心營運，16日在明德水庫廣場舉行聯合開學典禮，由縣長徐耀昌頒獎表揚51對一同參加樂齡學習的銀髮夫妻，其中頭屋鄉長徐鑫榮的9旬高齡雙親，是全鄉3百多名樂齡學員中年紀第2長的，徐耀昌祝福老寶貝們能活到老、學到老，學得健康，學得快樂。

苗栗縣政府教育處承教育部指示，全力推廣各鄉鎮市樂齡學習，頭屋鄉擁有8個村，統一委由頭屋國中承辦，由頭屋國中老師方冠女帶領團隊及志工們，統籌設計課程、活動業務等，在頭屋鄉公所全力支持下，16日舉行8村樂齡班聯合開學典禮。

教育處推動的樂齡學習，招收學員是55歲以上即可報名，與縣府社會處負責的關懷據點，工作內容雖略有差異，但縣長徐耀昌特別指示，在縣府資源有限的情況下，能夠將部分資源共享，讓長輩能獲得最好的照顧，就是關懷據點與樂齡學習的最重要精神。

頭屋國中承接樂齡學習，針對頭屋鄉8個村落各自不同特色，設計安排不同的學習課程，例如在頭屋村及鳴鳳村特別安排茶產業手作課程，就受到長輩們的喜愛。原來，頭屋鄉原本就是苗栗縣的茶鄉之一，但因時代演進，過去依賴種茶維生的長輩們都漸漸離開這個行業，但對於茶業的感情仍在，所以在時隔多年的情形下，再次接觸到茶業的相關課程，讓長輩們格外的熟悉與貼心。

方冠女與團隊設計茶業課程，包括了栽種茶樹、手作茶葉、茶糖等衍生製品、茶畫等，所有產品都是由樂齡學員們親自手作完成，每分產品還特別印上負責學員姓名，讓學員們有更多的成就感。

為了凸顯樂齡學員學習成果，方冠女更四處查詢演出機會，讓樂齡學員們平日上課學習的活動內容，可以呈現在其它地區長輩面前，相互交流學習，更可藉此結交更多同輩好友。方冠女近來更籌畫，要義賣茶葉製品作為公積金，籌措長輩們環島表演的費用，呼籲大家能更襄盛舉。

16日的開學典禮選在風光明媚的德明德水庫舉行，縣長徐耀昌、縣議長鍾東錦、頭屋鄉長徐鑫榮等頒贈證書給一同參加樂齡學習的銀髮夫婦，最年長的是94歲的曾老先生夫妻，其次是徐鑫榮高壽92歲的雙親徐仁和、徐鍾菊妹，更印證了活到老學到老的真精神。