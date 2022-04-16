25歲大陸女星虞書欣，擁有甜美顏值及姣好身材，過去在女團選秀節目《青春有你第二季》中表現突出而獲得關注，最終以第2名成績晉升女團「THE9」成員之一。之後更跨足影視劇，出演《下一站是幸福》的蔡敏敏、《月光變奏曲》當中的女主角初禮，可愛又浮誇的螢幕表現令人印象深刻。近日傳出她給上海粉絲送物資，暖心行為讓網友好羨慕。

上海疫情嚴峻，單日常有破萬確診，整個上海為了管控疫情，家家戶戶不能出門，基本封城，民生物資都是靠政府發送，民眾得下去家門口拿，但發送的物資比較簡陋，而且添購的物資也要看快遞會不會送，因此生活上還是有許多不便之處。

據悉虞書欣工作室13日時曾讓後援會給粉絲發問卷調查，想給上海的粉絲盡量送點物資，不過因為目前上海的運送人力加上防疫考慮，能達成的可能性不高，粉絲都沒有抱太大希望，沒想到昨（15）日粉絲們陸續收到虞書欣寄來的物資，有肉、菜、牛奶，從粉絲的圖片可以看到肉很大一袋，蔬菜也是新鮮的，保久乳有整整一箱，在上海這個時候大多肉品都只有冷凍肉，能有這麼新鮮的非常難得了。

粉絲收到虞書欣寄的物資，讓同事都羨慕了。（圖／微博）

部分粉絲表示，因為疫情比較嚴重，所以有些商家選擇不送到所在位置，有些甚至要下單50份才願意送，而且填了問卷的52個粉絲都住在不同的區域，要在短短的時間內規劃送達，中間應該有不少努力。據上海網友透露，現在上海送單運費非常貴，最低也要5千人民幣（約台幣2.2萬），所以上海目前都是社區團購物資，這樣算一算虞書欣應該花了非常多錢，心意彌足珍貴。

虞書欣粉絲收到的肉、菜、牛奶。（圖／微博）

虞書欣粉絲收到的肉、菜、牛奶。（圖／微博）

收到的粉絲表示「收到物資的時候我真的大哭」、「我真的很感動」、「我從來也沒想過喜歡的一個偶像，能像朋友一樣的關心著我的生活，並用盡全力的幫助我。」，其他上海民眾看到也羨慕了，紛紛問「現在成為粉絲還來的及嗎？我們這裡也需要疏菜和肉」