新竹市16日新增10名確診個案，其中有3例是居家隔離期間採檢陰轉陽確診，另有7例為確診個案之家庭、職場密切接觸者，或與確診個案曾有重疊足跡，截至今天，全市居家隔離151人，康復出院人數26人。

市府衛生局指出，今天的確診個案中，年齡分布在4至41歲之間，其中案32719為幼兒園學童，4月14日因父母確診快篩陽性，由家人陪同到醫院採檢PCR陽性通報；另案33036為三民國小學生、案33372為載熙國小學生，兩校該班級皆為即日起停課、4月25日復課。

確診個案相關足跡包括巨城、新竹轉運站等處，已通知營業場所清消，衛生局呼籲，民眾若曾與確診個案在同時段有重疊足跡，可自行快篩或至國軍社區篩檢站採檢。

衛生局同時表示，新竹市今年以來確診累積人數至16日共118人，全數皆為輕症、無症狀，無重症，居家隔離151人，康復出院人數26人。