職場如戰場，想要在職場中站穩腳跟，單靠個人實力是不夠的，必須能夠跟同事們相處融洽，才能走得更遠一些。運勢命理網站「靈匣網」點名，巨蟹座、天蠍座、雙魚座在2022年上半年，事業雖然順利，但需要注意人際關係。

▍巨蟹座

巨蟹座很善良，也願意跟別人交朋友，但是每次看到陌生人，巨蟹座都會不由自主的緊張起來，因為他們實在是不太懂得怎麼去跟人打交道，所以每次都要別人主動，巨蟹座才會配合著跟人聊起來。

在2022年上半年，巨蟹座的事業運雖然特別地順利，但若是處理不好人際關係，就很容易招人嫉妒，到時候事業反而會受到影響。因此巨蟹座雖然覺得難，但是也要嘗試著去社交。在職場中朋友多了，自己後面的路自然也會更好走。

▍天蠍座

天蠍座相當孤傲，總是給人一副很高冷的模樣，在職場中一向都沒什麼朋友，因為在別人眼裡看來，跟天蠍座搭訕，很有可能被無視。工作方面，他們能力很強、做事有效率，一向能受到老闆的重用。

但是在2022年上半年，天蠍座還是得多注意自己的人際關係，有時候一個表情不對，可能就會給自己樹立很多敵人，到時候人家可能就會故意針對自己了，所以天蠍座要把這樣的誤會給解除，讓大家知道自己其實是很好相處的人。

▍雙魚座

雙魚座心思細膩，他們為了成功有時候會想得比較多。他們也會跟別人一樣，想要走捷徑，在雙魚座看來，只要能夠站隊成功，那麼自己就可以少奮鬥一大半了。但是這樣做有很大的風險，一旦站錯隊，自己空有一身才華，也是會被邊緣化，沒有施展的地方。

所以在2022年上半年，雙魚座還是要注意自己的人際關係，因為他們的實力已經足夠強，只要在這方面能夠保持中立，不去得罪沒必要的同事，跟大家都相處融洽，那麼以雙魚座的實力，絕對是能夠在短時間裡就有一番成就跟收獲的，所以凡事不要太著急，還是得慢慢來才行。