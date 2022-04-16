嘉義市今天新增2名確診個案，案33063為小橘子幼兒園5歲幼童，居家隔離期間陰轉陽，案33383為66歲獨居男子，曾於12日中午到「好家園」自助餐店內用。

案33063是小橘子幼兒園確診案同班學童，4月13日在幼兒園採檢PCR為陰性，當天匡列居家隔離，15日出現發燒症狀，由衛生所安排到醫院再次採檢PCR為陽性，已收治於醫院；本案匡列居家隔離共計4人，已採檢PCR檢驗中。

案33383是60多歲男性，4月15日凌晨有發燒、喉嚨痛、頭痛症狀，逕行到醫院急診就醫，經醫師採檢PCR陽性，男子獨居，鮮少外出，4月12日11時40分至12時10分曾獨自到「好家園

」自助餐內用，用完餐後返家，該自助餐店已完成環境清消，並自主停業至4月18日。

市府表示，該餐廳工作人員均無症狀，且已協助安排PCR採檢，同時調閱店家實聯制資料將發細胞簡訊，通知該時段用餐民眾前往社區醫院採檢站採檢，持續疫調中。

另外，桃園市里鄰長自強活動曾到樂億皇家渡假酒店住宿用餐，與PCR陽性的里長接觸的2名房務人員匡列居家隔離，另有早餐buffet的7名工作人員因全程佩戴口罩列為自主健康管理。

市府表示，此案相關人員也緊急安排進行PCR採檢，持續疫調中，該飯店業者已自主完成清消。