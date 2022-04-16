指揮中心曝兒童染疫重症4徵兆 腦、肺都會出問題

首例兒童染疫重症個案！新北1名2歲童重症昏迷，目前仍在醫院治療中。對此，中央流行疫情指揮中心宣導，兒童染疫常見症狀為咳嗽、流鼻水、發燒與全身倦怠，另若孩子出現全身抽搐、意識不清、胸口悶或呼吸困難恐是腦部或肺部出現問題。

指揮官陳時中呼籲，避免小孩和不特定人接觸，家長自己要防護好，因為小孩防護力就是比較低，而兒童的染疫的症狀和感冒很相像，但發燒比較高的時候要注意一點。

醫療應變組副組長羅一鈞也說，兒童染疫常見的4大症狀就是是咳嗽（喉嚨痛）、流鼻水（鼻塞）、發燒與全身倦怠等。不過，有幾個警示徵兆要特別注意，舉例來說，如果孩子全身抽搐、意識不清或意識改變，很有可能就是腦炎，或是全身性感染；若孩子出現胸口痛悶或呼吸困難的狀況，則有可能是肺部方面的問題；若孩子出現冒冷汗與嘴唇發青，則有可能是呼吸困難。

羅一鈞表示，上述所說的幾個徵兆都是警示，如果家長發現孩子出現這些症狀的話，請立刻通報119，尋求緊急送醫治療。