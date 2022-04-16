嘉義縣新增1確診 瑪格KTV確診案接觸者 14:492022/04/16 中時 廖素慧 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 嘉義縣新增1確診，居隔陰轉陽無公共場所足跡。示意圖為清消人員在嘉義縣街道進行消毒。（本報資料照） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 嘉義縣今天新增1例確診案32742，縣府表示，案32742為嘉義市瑪格KTV確診案的接觸者，居隔期間陰轉陽，15日有症狀，PCR採檢陽性確診，因居家隔離中，沒有公共場所足跡。 高雄娛樂場所復業 爆乳長腿妹站一排 21人違法挨罰 台中理財活動3人染疫 沈玉琳、詹惟中快篩結果出爐 #嘉義縣 #確診 #公共場所 #足跡 #327 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台大法律學院1生確診 世新18日恢復實體課引反彈 13:242022/04/16 生活 同樣接觸確診者 赤鬼、陳時中兩樣情 網神回8字全場笑翻 01:122022/04/16 生活 疫情燒進北市府！媒事組替代役確診 3名發言人都隔離 00:222022/04/16 生活 疫情燒進台東調查站 調查員確診＋1 Ct值27 12:582022/04/16 生活 最新確診地圖曝 這1地區將變色 本島12縣市淪最高警戒 13:562022/04/16 生活 北市確診擺在家 信義區下周先試辦 04:102022/04/16 生活新聞 台東進香團傳播鏈擴散 縣府一級主管確診＋1 10:112022/04/16 生活 陳時中鬆口：本土確診有可能破百萬 04:102022/04/16 財經要聞 孩童染疫8症狀 重症比例低與這原因有關 05:262022/04/16 健康 宜蘭進香團傳染鏈 彰化＋9 南投＋1 04:102022/04/16 地方新聞 台大法律學院也淪陷 傳女宿生有學生被防疫專車載走 13:052022/04/16 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。