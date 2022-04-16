無任所大使林佳龍在私人群組分享媒體「幾萬人在隔離，陳時中卻在跑選舉行程」的社論，被質疑是暗諷衛福部長陳時中近期忙於跑選舉行程；林佳龍今表示，那是群組輿情分享，非常中性，明顯被誤解、扭曲。

林佳龍今受訪指出，這是內部分享輿情的群組，各方的訊息都會分享上去，才能夠交換意見，這是非常中性，不管是正面、負面輿情，都會做分享與討論；至於被指是在暗批陳時中；他說，這是明顯誤解與曲解。

林佳龍表示，這只是10多人的群組，現在是防疫當前不希望看到人刻意扭曲這些資訊，要團結，支持指揮中心針對疫情爆發做好防疫優先，團結為重。

被問到陳時中透露與蔡英文總統針對選舉有非正式討論，林佳龍說，他目前沒有與總統聊到；媒體追問選台北市想法？他說，現在疫情趨於嚴重，防疫優先，選舉的事情就先不討論，所有可能性都會進行評估，防疫優先，大家能團結，就像在球場上投球，難免遇到逆流，這時大家要穩定、團結做好防疫。

至於參與台北市長選舉是否仍為首選？林佳龍說，今天不討論選舉，團隊會進行評估。

被問到跟國民黨立委蔣萬安民調只差6％？他說，自己還沒有進入選戰的階段，各政黨會提出最好人選，來良性進爭，這隨著選舉再進一步觀察。