白家綺、吳東諺在節目中放閃，讓眾人超害羞。（民視提供）

白家綺和吳東諺結婚4年，是演藝圈中人人稱羨的夫妻檔，近日2人錄製孫協志、王仁甫所主持的民視《明星許願池》，透露兩人至今都維持戀愛的感覺，在挑戰遊戲關卡時，護夫心切的白家綺更是著急替老公辯解。

當被問到結婚多年該如何培養感情時，白家綺甜笑表示要每天都維持戀愛感覺，並大力稱讚吳東諺在這方面做得很好，白家綺透露她在錄製《醫學大聯盟》的前一天，都要準備很多資料，這時老公吳東諺就會帶著孩子到一樓客房睡覺，讓她一人在3樓準備工作。有時候，白家綺撒嬌傳訊向他討抱，吳東諺就會馬上從1樓衝到3樓給愛妻一個擁抱，兩人放閃的話語也讓同場嘉賓大喊：「好浪漫！」面對大家羨慕的眼神，白家綺更是瞬間害羞紅了臉頰。

在遊戲單元「聽見歌在唱」時，吳東諺必須戴著耳罩，靠著白家綺用唇語的方式猜歌名，在巨大壓力下，吳東諺越猜火氣越大，甚至皺眉頭說：「你先說幾個字？」、「誰的歌？」、「繼續講！」在猜歌曲《馬子狗》時，又急又慌的吳東諺問「誰的歌？」不熟悉的白家綺只能一臉問號、聳肩表示不知道，心急之下，吳東諺脫口而出的答案「柏青哥」又點到白家綺的笑穴，一笑就停不下來，讓吳東諺急得大吼「妳在幹嘛？」兩人無厘頭的互動，製造不少笑料。事後，白家綺突然向大家宣戰，「不然你們來試試看。」極力護夫。