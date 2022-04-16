宜蘭縣水利資源豐富，全縣有1萬多條深入農田的圳路，在1905年日本人就出版《宜蘭廳管內埤圳調查書》，宜蘭縣史館經過數年努力與多方協助，中譯本付梓，並邀請劇場作家林俐馨書寫《與水同行：宜蘭埤圳觀察記》，2本書今天（16日）發表，籌畫的「圳水長流─宜蘭埤圳與水利文化特展」也在今天開展。

宜蘭縣史館館長廖英杰表示，原書為日文的《宜蘭廳管內埤圳調查書》，是宜蘭各私有水圳轉變為公共埤圳前的調查總成，縣史館在1993年已由縣內耆老完成初稿翻譯，但對當時圳名、舊地名未能有足夠的研究，以及國內無彩色原件圳路圖，中譯版遲未出版。

廖英杰指出，日文版的《宜蘭廳管內埤圳調查書》有分上下兩冊，但台灣只有一冊，另一冊是影印本，經與日本國立國會圖書館聯繫，日方提供原書高階影像；透過這本書可了解當時水圳跟聚落的關係，也可做為地景、聚落、社區歷史的研究。

他表示，館方邀請作家林俐馨書寫《與水同行：宜蘭埤圳觀察記》，將宜蘭人跟水的關係用活潑、生動的筆觸寫出來，這本書不只是文學著作，也是歷史著作。

縣史館感謝農田水利署宜蘭管理處、縣府水利資源處等單位提供資料，環保局提供經費，讓縣史館拍攝數千張水圳空拍照、平面照，廖英杰強調，縣史館不只保存過去，也要留下現在的資料。

縣史館舉辦的「圳水長流─宜蘭埤圳與水利文化特展」，呈現宜蘭特有的水利資源環境與歷史，展期將從即日起到明年9月30日止。