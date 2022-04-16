徐乃麟（圖中）因為陳隨意的台灣國語快發瘋。（華視提供）

曾國城近日在他所主持的綜藝節目《天才衝衝衝》中，無視遊戲規則並厚臉皮的喊再來一遍，讓敵隊徐乃麟看不下去，憤而離場抗議，嚇得張文綺立刻安撫，但徐乃麟無視大家的慰留，堅持離開攝影棚。

《天才衝衝衝》日前邀請到小鐘、無尊、余秉諺、陳隨意、陳伊、陳明珠、嚴立婷、邵大倫到節目中挑戰，在大家最熟悉的「動詞TEMPO」關卡時，徐乃麟因為陳隨意口齒不清的台灣國語搞到快發瘋，一下「搖、咬」一下「刺、吃」，讓徐乃麟好氣又好笑的吵著要換位置，其他人也被陳隨意的口音笑到不行。

輪到曾國城上場玩遊戲，椅子都還沒坐熱馬上就失誤，接著無視規則並厚臉皮說：「好！再一遍！」當大家都還愣在一旁時，徐乃麟作勢看不下去要離場，就算張文綺立馬前來安撫，徐乃麟也不理會依舊堅持要離開並偷笑地說：「他不走，我走！」最後大家才發現原來一切都是徐乃麟想下場休息的陰謀，害大家在不知情的狀況下嚇出一身冷汗。

天才衝衝衝求新求變，將經典單元「急中生字ㄅㄆㄇ」設計出不一樣的玩法，題目牌卡的下方添加不同的指定題型，增添不少挑戰性也不失原有的趣味性，首輪題目「ㄇ字首、兩隻腳的動物」就讓陳明珠與徐凱希兩人陷入難題，而陳明珠還連答兩個荒謬的答案「毛毛蟲」、「貓咪」，讓曾國城受不了對著她怒吼：「貓咪四隻腳！」讓一旁的來賓們都笑到不行。接著輪到曾國城親自上陣，才剛揭曉題目「ㄐ字首、黏黏的東西」沒多久，他竟快速地回答「精液！」答題的速度快到眾人都驚呼，曾國城還自豪地表示：「哼，我強項！」

另外，在精彩單元「天才字囊團」，由隊友寫下關鍵字讓答題者猜答案，這過程中若答題的藝人不幸接連猜錯就將面臨被乾冰狂噴的洗禮，某一輪換徐乃麟隊上場由小鐘擔任寫板角色而徐乃麟負責猜題，小鐘充滿自信地對徐乃麟喊說：「一次就讓你中！」曾國城聽到立馬嘲諷回去：「你那種信心的樣子，真的很沒有說服力！」好在過程中小鐘並沒有讓徐乃麟太失望，精準寫出關鍵字幫助隊伍順利得分。全新升級版《天才衝衝衝》每周六晚間10點於華視播出。