南投縣政府16日公布本土確診新增5例，環保局立即針對疫調足跡地點完成清消。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣2名家住信義鄉的登山補給員確診，衛生局今天下午緊急派遣醫療人員至信義鄉地利村風雨球場設置社區快篩站。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣政府16日公布本土確診新增5例，環保局立即針對疫調足跡地點完成清消。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣16日公共場所活動史。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣政府16日公布本土確診新增5例，其中兩例為登山補給員，11日前往丹大野溪溫泉與花蓮縣18人登山隊會合補給食物，13日接獲花蓮登山隊通知登山隊有人快篩陽性，兩名登山補給員疑遭感染，因參加教會活動、飲酒、抽菸等恐未戴口罩，緊急派遣醫療人員至信義鄉地利村設置社區快篩站，降低社區居民感染風險，防範社區疫情擴散

南投縣衛生局長陳南松表示，兩名登山補給員「案32462」43歲男性與「案32463」47歲男性為同事關係，居住於信義鄉地利村，都已接種兩劑疫苗，疫調發現，11日3名補給員前往丹大野溪溫泉與花蓮縣登山隊18人會合補給食物

，共計21人用餐、夜宿，12日啟程返家。

13日3名登山補給員接獲花蓮登山隊通知登山隊有人快篩陽性，立即前往診所領取公費快篩試劑，快篩結果陰性、醫院PCR採檢陰性，14日喉嚨痛，15日快篩陽性，打電話給南投縣衛生局轉介醫院PCR採檢陽性(CT值16.8)，收治集中檢疫所。

陳南松指出，因2名確診者曾參加教會活動、飲酒、抽菸等且未戴口罩，考量社區風險，緊急派遣醫療人員至信義鄉地利村設置社區快篩站，16日下午1時至5時，在信義鄉地利風雨球場，以降低社區居民感染風險。

衛生局調查公共足跡史包括丹大野溪溫泉、丹大2分所管制站，環保局完成環境清消作業，外縣市接觸史、足跡史也通知當地衛生局。

「案32463」家住信義鄉47歲男性，接種2劑疫苗，11日曾與花蓮登山隊確診個案「基隆市案32154」用餐及過夜，13日PCR採檢陰性，15日因同為登山補給隊同事確診，安排PCR採檢陽性(CT值22.2)，陰轉陽已入住集中檢疫所收治隔離。

匡列密切接觸者同住家人4人、友人1人，PCR採檢報告皆為陰性，外縣市友人2人，已通知外縣市衛生局(PCR檢驗中)，匡列居家隔離7人。教會接觸者共計72人，採自主健康管理。

在南投縣公共足跡史包括丹大野溪溫泉、丹大2分所管制站、南投縣信義鄉台灣基督長老教會青雲教會，環保局完成環境清消作業。