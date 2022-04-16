南投縣政府16日公布本土確診新增5例，其中兩例為登山補給員，11日前往丹大野溪溫泉與花蓮縣18人登山隊會合補給食物，13日接獲花蓮登山隊通知登山隊有人快篩陽性，兩名登山補給員疑遭感染，因參加教會活動、飲酒、抽菸等恐未戴口罩，緊急派遣醫療人員至信義鄉地利村設置社區快篩站，降低社區居民感染風險，防範社區疫情擴散
南投縣衛生局長陳南松表示，兩名登山補給員「案32462」43歲男性與「案32463」47歲男性為同事關係，居住於信義鄉地利村，都已接種兩劑疫苗，疫調發現，11日3名補給員前往丹大野溪溫泉與花蓮縣登山隊18人會合補給食物
，共計21人用餐、夜宿，12日啟程返家。
13日3名登山補給員接獲花蓮登山隊通知登山隊有人快篩陽性，立即前往診所領取公費快篩試劑，快篩結果陰性、醫院PCR採檢陰性，14日喉嚨痛，15日快篩陽性，打電話給南投縣衛生局轉介醫院PCR採檢陽性(CT值16.8)，收治集中檢疫所。
陳南松指出，因2名確診者曾參加教會活動、飲酒、抽菸等且未戴口罩，考量社區風險，緊急派遣醫療人員至信義鄉地利村設置社區快篩站，16日下午1時至5時，在信義鄉地利風雨球場，以降低社區居民感染風險。
衛生局調查公共足跡史包括丹大野溪溫泉、丹大2分所管制站，環保局完成環境清消作業，外縣市接觸史、足跡史也通知當地衛生局。
「案32463」家住信義鄉47歲男性，接種2劑疫苗，11日曾與花蓮登山隊確診個案「基隆市案32154」用餐及過夜，13日PCR採檢陰性，15日因同為登山補給隊同事確診，安排PCR採檢陽性(CT值22.2)，陰轉陽已入住集中檢疫所收治隔離。
匡列密切接觸者同住家人4人、友人1人，PCR採檢報告皆為陰性，外縣市友人2人，已通知外縣市衛生局(PCR檢驗中)，匡列居家隔離7人。教會接觸者共計72人，採自主健康管理。
在南投縣公共足跡史包括丹大野溪溫泉、丹大2分所管制站、南投縣信義鄉台灣基督長老教會青雲教會，環保局完成環境清消作業。
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