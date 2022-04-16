美國知名「話題女王」金卡戴珊（Kim Kardashian），透過實境秀節目《卡戴珊一家》爆紅，讓她人氣居高不下，IG超過2.6億人追蹤，精緻五官與凹凸有致的火辣身材，被媒體封為「翹臀金」，未料日前卻被6歲兒子滑平板時，滑到昔日自己的性愛影片，讓她當場崩潰，強調要不惜代價來處理這件事。

金卡戴珊近日參加實境節目《卡戴珊家族》，當天全家人正舉行派對狂歡，6歲兒子突然拿著滑板跑到旁邊，告知有看到她的相關影片，沒想到接過來一看整個嚇傻，竟然是昔日的性愛影片廣告，上頭斗大標題還提到她的名字，最傻眼的是全家人都目睹這幕，讓她當下無地自容，只想找地洞直接鑽進去。

根據《TMZ》報導，金卡戴珊確定沒有和當時的男友，在交往期間拍過性愛影片，唯一可能就是在不知情情況下被偷拍，她當下也立刻播打電話給律師，要求不管付出什麼代價，都要把這支影片處理掉，提到昔日與前男友雷伊杰（Ray J）的性愛影片外流，讓兩人因此成為話題人物，她無奈表示：「這個錯誤至今仍是心中最懊悔的事」。

金卡戴珊雖然是話題製造機，但41歲的她仍然勤奮向學，去年底通過名為「Baby Bar」一年級法學院學生所考的法律考試，考生必須要在7小時內獲得560分，或是達對70%以上的題目才能通過測驗。沒想到金卡戴珊每天苦讀10小時，接受4小時線上授課，每周還進行模擬考試，最後通過了試驗，讓她激動在IG上發文：「我竟然通過了考試，我真的為鏡中的女人感到自豪」。

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