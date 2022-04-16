衛福部長陳時中遭點名將代表民進黨參選台北市長，無心防疫工作，柯文哲稱陣前換將恐全軍覆沒，外界質疑北市副市長黃珊珊請辭選市長，北市疫情怎麼辦。柯文哲16日表示，現階段疫情這麼嚴重，黃珊珊不會請辭，但職務代理人早就準備好了，當被問到是誰，柯文哲說：「我知道就好。」

柯文哲昨要陳時中不要為一時選舉，陣前換將搞到全軍覆沒，外界質疑黃珊珊是否也不能請辭參選。

柯文哲今指出，什麼事情早就在準備，重要是每個人工作都要有職務代理人，誰可以做職務代理人早就要準備好，不過，現階段疫情這麼嚴重，黃珊珊也不會請辭，每個人的工作都還卡著，所以沒辦法。

他表示，如果要請辭，就要有職務代理人，什麼都要準備好，現階段沒有這個打算，但代理人早就準備好了。

媒體追問是誰，柯文哲則說「我知道就好」，每天防疫會議分配工作時，刻意讓整個團隊不能誰不在就不能運作。

至於若陳時中有職務代理人就可請辭？柯文哲說，要講清楚誰是職務代理人，但要交接也不容易。