三星所推出手機的系列幾乎涵蓋了台灣各個手機市場的價格帶，當中線上通路獨賣機種Galaxy M系列，主打「超規格，超值得」的產品優勢，像首款M12在台上市後，就連續7個月穩居台灣安卓系列手機線上銷售寶座，而三星也再度引進全新M系列新品「Galaxy M33 5G」，以親民價格首次帶來5G功能，結合5奈米八核心強悍應用處理器、6.6吋超大螢幕、5000萬畫素4+1鏡頭及5000mAh超大電量的規格，萬元有找的價格搶攻低階市場。

三星Galaxy M33 5G，共推出大亨藍、溫拿棕、贏家綠 3色，單機定價8490元，5月31日前預訂或購買Galaxy M33 5G即贈快充通用型旅充（25W）Type C。（三星提供）

Galaxy M33 5G搭載6.6吋V極限超大螢幕、120Hz螢幕更新頻率與杜比環繞音效，另內建5000萬超高畫素主鏡頭、500萬畫素123度大廣角鏡頭、200萬畫素景深鏡頭，以及200萬畫素微距鏡頭，還有800萬畫素前鏡頭支援美顏自拍功能，搭配多款濾鏡一鍵Show出百變風格；共推出大亨藍、溫拿棕、贏家綠 3色，單機定價8490元，5月31日前預訂或購買Galaxy M33 5G即贈快充通用型旅充（25W）Type C。