星座運勢網站「星座巫師」分析，處女座、白羊座、水瓶座、雙魚座看起來很浪蕩，其實他們具有實力，非常可靠，別被他們輕浮的外表欺騙了。

▍第四名：處女座

處女座往往自我要求高，無法忍受自己停滯不前，會督促自己不斷進步，做事時非常重視細節，絕對不允許任何一個環節出錯，所有事項都要在掌握之中才能安心，不過他們外在表現卻很極端，有些處女座裡外呼應，看起來非常可靠，氣質穩重，不過有些處女座卻看起來很浪蕩，好像很愛玩，無論看起來如何，他們骨子裡就是那個可靠的處女座。

▍第三名：白羊座

白羊座性格熱情，行動力強，心中在想什麼都直接表現出來，不會偽裝自己，有時候做事衝動，又容易被美色誘惑，跟他不熟的人會以為他們很浪蕩，不夠可靠，其實他們人脈很廣，無論做什麼事都特別順利，同時又樂於挑戰，做出成果也願意和夥伴分享，並不像表面上看起來那麼輕浮。

▍第二名：水瓶座

水瓶座會刻意裝出浪蕩的樣子，用輕浮的保護色來隱藏真實的自己，許多人以為他們很愛玩，什麼都不在乎，其實他們心中有夢想，並且勇於實現，他們很聰明，總能不斷創新和改革，若有機會合作，就能感受到他們有多可靠，他們喜歡交朋友，為了避免被人抓到弱點而受傷害，才會刻意偽裝。

▍第一名：雙魚座

雙魚座給人可愛又單純的印象，面對愛情就失去理智，是個徹頭徹尾的戀愛腦，許多人以為他們很浪蕩，其實他們內心非常清醒，知道誰值得自己付出。雙魚座在職場上尤其顯得特別可靠，工作能力很強，能井井有條的處理手邊的任務，因此受到同事和上司的信賴。