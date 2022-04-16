警方提醒假檢警詐騙手法，避免民眾被騙受害。（翻攝照片／林郁平台北傳真）

台中一名23歲林姓女大學生，上周接到歹徒假冒健保局人員來電，謊稱有人拿她的健保卡不當使用，林女回復並無此事，對方要求林女不要掛斷電話直接撥打165詢問，隨即另名歹徒自稱165楊警官佯稱林女不只證件資料遭利用，還遭人冒名開立銀行帳戶，涉及毒品及洗錢重大刑案，全案已由士林地檢署指揮偵辦中，要求將名下金融帳戶現金提領交給法院監管以證明清白，並以偵查不公開為由威脅林女不得告訴任何人，林女被嚇的六神無主，便依指示至銀行提領現金交給自稱地檢署林姓專員，最後愈想愈不對打電話到165專線諮詢才發現自己被騙，損失110餘萬元。

台北另名李姓女大學生，也接獲歹徒假冒中華電信來電謊稱有人拿她的證件資料申辦門號欠費，隨即把電話轉接110報案處理。另名自稱警官的歹徒佯稱李女的帳戶涉入綁架暴力重大刑案，要求監管名下金融帳戶現金，李女也被騙100多萬元。

警方統計，今年3月13日至4月12日假冒機構(公務員)詐欺案件68件，財損金額3216萬餘元。發現「假檢警」詐騙老哏不只鎖定年長者，還將魔手伸入年輕族群，最常假冒健保署、中華電信等，再把電話轉接給其他假冒檢警人員的歹徒，順勢謊稱被害人遭人冒用身分作案，涉入毒品、洗錢等重罪，需將財產暫時交給法院監管，藉此騙取財物得逞。

警方提醒，接到歹徒疑似詐騙電話後，務必要確實掛斷電話後再撥打165查詢，公務機關不會在電話中製作筆錄，更不會要求監管民眾的帳戶或財產。