民進黨在去年底表態反對公投綁大選，不過，18歲公民權複決又贊成綁大選，遭外界質疑雙標。台北市長柯文哲16日表示，民進黨本來就變來變去，但務實來看，要獲得965萬以上的同意票，門檻相當高，如果不綁大選根本不會過。
柯文哲表示，除非一開始想說沒有打算要過，當然就不必綁大選，如果打算要表決看看，一定要綁大選，不然憲法複決門檻這麼高，哪有可能過，否則就要降低修憲門檻。
他說，民進黨本來就變來變去，不是選舉考量，而是18歲公民權除非不想給它過，按現在修憲門檻沒綁大選一定不會過。
民進黨在去年底表態反對公投綁大選，不過，18歲公民權複決又贊成綁大選，遭外界質疑雙標。台北市長柯文哲16日表示，民進黨本來就變來變去，但務實來看，要獲得965萬以上的同意票，門檻相當高，如果不綁大選根本不會過。
柯文哲表示，除非一開始想說沒有打算要過，當然就不必綁大選，如果打算要表決看看，一定要綁大選，不然憲法複決門檻這麼高，哪有可能過，否則就要降低修憲門檻。
他說，民進黨本來就變來變去，不是選舉考量，而是18歲公民權除非不想給它過，按現在修憲門檻沒綁大選一定不會過。
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