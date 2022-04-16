天使總教練麥登（Joe Maddon）16日下達一個令人困惑的戰術指令，他在遊騎兵攻佔滿壘時指示自家投手故意四壞，保送強打者席格（Corey Seager）上壘，也就是要免費奉送對手1分。這個鏡頭激起各方討論，事實上大聯盟自1950年以來，這種事只發生過兩次而已，誰會在滿壘時送對手1分？

The B̶a̶r̶r̶y̶ ̶B̶o̶n̶d̶s̶ Corey Seager treatment. pic.twitter.com/Nfs1RHAiR2 — Texas Rangers (@Rangers) April 16, 2022

第一次是1988年響尾蛇在滿壘時保送邦茲（Barry Bonds），第二次是2008年光芒保送漢米爾頓（Josh Hamilton），席格是第三次。席格非常厲害，他生涯滿壘時的打擊率有0.365。麥登說：「我認為保送席格可以避免大爆炸，老實講這不是我們平常會做的事。」

天使投手沃倫（Austin Warren）說：「我非常訝異，但我不會拒絕麥登的指令，我相信麥登。」當時席格自己都非常納悶，遊騎兵總教練伍德沃德（Chris Woodward）說：「我看過有人這樣對付邦茲，這是對席格的恭維。誰知道呢，他可能敲全壘打或是雙殺打，總之我們得到一點分數，這也不是他們贏球的原因。」

天使外野手卓奧特（Mike Trout）當場也看得目瞪口呆，畢竟卓奧特是當今第一猛將，他自己都沒享受過這種待遇。邦茲是全壘打王，漢米爾頓是打點王，大聯盟官網認為這樣做太奇怪了，席格應該沒有那麼恐怖。結果遊騎兵趁機攻下3分，相當於被席格敲出了二壘打，麥登戰術沒成功，所幸天使還是以9-6逆轉勝。有趣的是對照前兩次的情況，保送邦茲的響尾蛇、保送漢米爾頓的光芒也都贏球。