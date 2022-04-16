本土疫情持續延燒，屏東16日確診＋12，相關足跡已陸續進行清消作業。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情持續延燒，屏東16日確診＋12，相關足跡已陸續進行清消作業。（屏縣府提供／謝佳潾屏東傳真）

本土疫情持續延燒，屏東16日確診＋12，當中5例與天上人間、可愛小吃部有關，1例因接觸台東旅行團染疫，另1例為高雄某派出所警員，居隔間陰轉陽，還有1例是小學生，感染源疫調中，目前全屏東有6校6班停課，居隔251人。

縣府疫調指出，新增確診案例有5例是娛樂場所衍生，案「32367」「32745」 「33068」與天上人間有關，可愛小吃部2例案「32365」、「32743」，而案「33064」因接觸台東旅行團，該旅行團有多人確診，至醫院採檢確診；案「33065」則為高雄某派出所警員，因同事（案30348）確診，返家隔離後陰轉陽。

案「33067」為國小學生，其有氣喘病史，14日發燒、咳嗽，醫師診斷為扁桃腺炎、支氣管炎，原預定15日住院，結果採檢陽性，現收治醫院治療中，感染源疫調中。另案「32368」、「32369」為父子，因「32368」的妻子（案31682）確診，2人自行購買快篩試劑篩檢為陽性，再至醫院採檢確診，該一家3人的感染源也在疫調釐清中。

此外，還有案「32366」曾與確診友人到高雄KTV消費，14日安排至醫院採檢呈陽性確診。案「32744」與家人在高雄市的酒店用餐，疑與高雄不明確診者接觸，接獲高雄市衛生局通知居家隔離，至醫院採檢確診。

另有3例外縣市足跡，高雄市案「33066」因男友（案27384）接觸天上人間確診者染疫而被匡列居隔，居隔期間陰轉陽；台南市案「33055」、「33056」為2名在台南就讀的女大學生，14日二人駕車返回屏東戶籍地，接獲台南市衛生局通知與1名確診者足跡重疊，經至醫院採檢，二人都確診。

至於確診者相關足跡，包括蕭坤茂粿仔店、金鳳美容院、日盛車體、東喜園食堂、老房子私廚料理店、大旺藥局、阿義活海鮮、7-11多多利門市、崁頂鄉北勢北隆宮、全家潮州福星店、蔡蛋幸福早點、九州豚骨拉麵、屈臣氏民生店、7-11屏生門市、牛角日本燒肉-屏東太平洋店等，都已陸續進行清消作業。

屏縣府表示，目前全縣國中小有6校6班停課，居家隔離251人，由於全台疫情升溫，再度疾呼請民眾盡快施打疫苗，並建議手機下載「臺灣社交距離」APP，開啟藍芽後如果遇確診者會通知，減少接觸風險。