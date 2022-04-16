台北市快篩劑被中央徵用，結果快不夠用，外界質疑徵用政策太倉促，市長柯文哲16日表示，疫情1個月前就可以預測，當時看南韓的樣子一定會輪到台灣，應變還是太慢，不過算了，都已經發生了，抱怨沒有用，這一關要小心，確診個案數上升速度會很快。

柯文哲今指出，有就用，沒有也是要作戰，快篩劑取決於中央防疫政策，到底要怎麼用，戰況緊急時還是由中央統一調度，給他多少就調整戰術。

他強調，台灣疫情在1個月前就預測得到，當時看南韓的樣子一定會輪到台灣，應變還是太慢，不過算了，都已經發生了，抱怨沒有用，這一關要小心，上升的速度會很快。

此外，新北市不公布確診者足跡，北市是否跟進，柯文哲認為，像在捷運上感染率很低，公布也沒什麼用，若是脫口罩在餐廳，這較危險就要公布，還有合不合理，如果1天確診1000例，公布就沒有意義，即使這樣，公不公布還是要看科學證據，依電信足跡，密密麻麻的地方還是要跟大家講哪裡危險。

柯文哲說，依過去2年經驗累積，危險的地方還是公布，臨床上判斷公布有用就公布，若每天幾千例公布也沒意義就不公布，務實按照量能、科學決定。