上海持續封城，拖累上海貨櫃運價指數（SCFI）連續13周下跌，不過，大陸後續勢必「解封」，法人預料下半年出貨搶運潮，以及5月起美國線長約運價可望大漲，都有利於貨櫃海運表現，並看好長榮2022 年營運持續轉強，同時解析下半年5大展望預測，樂觀看待後市。

儘管SCFI運價指數連13跌來到4228.65 點、跌幅0.82％，創去年8月以來低點，但貨攬業者表示，上海實施封控，陸路運輸受阻，急著出貨的廠商移轉到上海以外的港口出貨，如寧波出口貨櫃運價指數NCFI小漲0.08％至3,433.27點，中國出口貨櫃運價（CCFI）單周上揚0.3％至 3128.45點，顯見海運需求仍在高檔有撐。

周五（15日）貨櫃三雄股價全面上漲，其中，長榮上漲2.54%、收在141.5元，表現相對強勢；陽明上漲1.64%至124元；萬海小漲0.32%，來到155元。

長榮集團經營權大戰打得火熱之際，長榮營運前景仍看俏。本土法人表示，長榮淡季不淡，第1季營收1,708.16億元，年增89.9％、季增9.5％，繳出亮眼成績單，今（2022）年營運續強毫無懸念，預估全年每股盈餘（EPS）高達69.43元，明顯優於去年EPS 45.57元，並點出下半年5大看好的理由。

一、5 月1 日起，美國線長約換約，預期價格將大幅度跳升，挹注5月後的營運。

二、6 月底前，美西29個港口碼頭工人換約，市場擔憂勞資合約談判破局，引發工人罷工，導致缺工塞港，再度推升運價。

三、下半年疫情降溫和解封，亞洲供應鏈將迅速供貨到歐美零售端，除了回補庫存，也為第4季感恩節與聖誕節的歐美銷售旺季做準備，並帶動強勁的搶運風潮，貨櫃航運的運價及運量都會攀升。

四、7 月~10 月原本就是貨櫃航運旺季，大陸和東南亞終將擺脫疫情復工，供應鏈恢復所帶來的搶運潮，全球貨櫃航運供應吃緊，將更加嚴重。

五、長榮新船大量下水，營運不容小覷。長榮 2022 年預計貨櫃新船下水量 19.34萬TEU，相較於全球估下水貨櫃新船數量95萬TEU，長榮占比達 20.4%，遠高於長榮目前在全球船隊運力比重5.9%，預期長榮今年全球市占率將明顯提升。

法人認為，長榮 2022 年獲利將較 2021年大幅成長，預估全年營收6,923.22 億元（去年4,894.07億元），年增41%，稅後利益3,673.45億元（去年2,390.15億元），年增54%，每股盈餘（EPS）高達69.43元、近70元大關。

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