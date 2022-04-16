2歲童重症昏迷家屬控沒人理 陳時中公布時序：沒有特別延誤

新北2男童確診重症昏迷，目前在醫院治療中，該童家屬控訴，孩子出狀況以後立刻求助1922專線與衛生所，但卻隔了好久才出動119，結果孩子到院就插管治療。對此，中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中也公開相關通報時序表示，病患家屬很急，公務體系也都全力在做該做的事情。

確診2歲童的家屬昨向媒體投訴說，他們一家住在新北市，爸爸在13日確診，隔天男童開始發高燒，媽媽帶他去醫院採檢，結果院方給了退燒藥就讓他們回家等。當天下午4點男童媽媽發現孩子叫不醒，立刻求助1922與衛生所，但到晚上7點才有救護車來協助送醫，因此家屬們認為延誤救醫是政府的責任。

陳時中今在記者會上公布重症男童的就醫通報時序說，男童家人在4月14日傍晚5點42分與6點09分都有進線到1922求助，1922了解狀況後，便協助聯絡新北衛生局與醫院，到了6點半左右，衛生局與男童媽媽聯繫確認情況，接著就聯絡119送醫。

陳時中指出，119在晚上7點06分出車，31分將男童送到醫院，而醫院目前全力救治中。病患家屬很急，我們公務體系、1922、衛生局與119也都是全力在做該做的事。