國內疫情爆發，民眾對快篩試劑的需求提高，疫情指揮官陳時中表示，民眾不用天天篩檢，4種狀況才需要使用快篩，包括在確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診足跡重疊。

陳時中今（16）日於記者會中表示，家用快篩並非要民眾天天都篩檢，而是在感染病毒比例高的地區，如確診者足跡熱區、曾與確診者有接觸史、曾前往人潮眾多的場所、曾與確診足跡重疊等4種狀況。

指揮中心公布家用快篩適用時機。（圖／指揮中心提供）

陳時中指出，民眾若自覺有風險且出現呼吸道症狀，要佩戴醫用口罩，前往公費家用快篩試劑社區定點診所掛號就醫，並由醫師評估發放快篩試劑後，自行檢驗。

陳時中說，目前快篩廠商都在陸續減價中，待快篩實名制上路出來後，價格一定會更親民，不過民眾仍須再等待一些時間，相關配送會盡早開始，提醒民眾不要囤貨，未來價格一定會愈來愈便宜，有需求再買就可以了。昨日他也宣導，快篩後要放到夾鏈袋裡面，若是陰性包裝好，可當一般廢棄物處理，如果是陽性就要帶到醫療院所。