前空軍副司令張延廷。（杜宜諳攝）

對於目前美國未交付的對台軍售項目已積壓達142億美元（約新台幣4136.9億元），前空軍副司令張延廷認為，軍售的項目要盡早交貨，因為推陳出新很快，過了5年10年給我們，都過時了！

根據《國防新聞》（Defense News）14日透露，在新冠肺炎（COVID-19）全球疫情引發的供應鏈等問題下，目前美國未交付的對台軍售項目已積壓達142億美元（約新台幣4136.9億元），美國眾議員對此感到憂心，並稱他不認為台灣目前的軍力足以自我防衛。

《國防新聞》指出，自2019年7月以來，台灣已同意自美國採購價值約170億美元（新台幣4952.4億元）的軍備，但該報取得的電子文件顯示，未交付項目已積壓達142億美元，包括66架F-16C/D Block 70戰機、愛國者（Patriot）防空系統壽命將屆的零組件、刺針（Stinger）防空飛彈、Mk-48重型魚雷、高機動砲兵火箭系統（HIMARS）、M109A6自走砲、MS-110偵照莢艙、RGM-84L-4魚叉Block II陸基反艦飛彈、增程型距外陸攻飛彈（SLAM-ER）等。

對此，前空軍副司令張延廷16日在《新聞大白話》政論節目中認為，軍售的項目要盡早交貨，因為推陳出新很快，過了5年10年給我們，都過時了，在戰場上都不符合實際需求。到時候根本沒辦法發揮火力，因為有更新的出來，就被剋住了。

另外，張延廷解讀，從烏克蘭戰爭，可以看台澎防衛作戰需要那些武器，可以提出我們的需求，要主動提出針對我們需求的武器清單，不要被牽著鼻子走。因為國防預算有限，維持費占了很多，軍事投資並不多，所以更要精打細算，每一分錢都要花在刀口上。

另外，他強調，將來大國交鋒，我們不能變成籌碼被擺布，目前好像往籌碼的趨勢走，變成大國在擺布我們，不可以如此；不要融進去、要跳脫出來，台灣要學印度，要在制高點看大國交鋒。