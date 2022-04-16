台南市16日新增28例本土確診病例，創下疫情暴發以來染疫人數最多的紀錄。其中，18例分屬6條已知的傳染鏈，另2例有北部活動史，1例為新北市個案的接觸者，7例仍在疫調中。市長黃偉哲還強調，目前與病毒作戰的策略，已經從「確診清零」轉為「重病清零」。

黃偉哲表示，中央流行疫情指揮中心今天公布台南市有29例，但經市府勾稽後，發現有1例為外縣市，因此應該是新增28例。經分析，感染源來自宜蘭環島進香團有8例；阿妹演唱會有4例；安南區未滿5歲兒童接觸者有2例；國中橄欖球教練傳播鏈2例；照顧美語補助班確診子女1例；高雄雅閣會館傳播鏈1例。

黃偉哲認為，防疫視同作戰，目前與病毒的戰爭，已經將戰線從「確診清零」轉移到「重症清零」，希望盡量減少重症案例。因為依據一些專家及其他國家的經驗，如果要與病毒共存，台灣需要10％的民眾確診，亦即230多萬人，社會將付出很慘痛的代價。最好是能夠維持好的防疫習慣，像是打疫苗、戴口罩，如此才能讓大家比較能夠平安地度過這波疫情高峰。

衛生局也公布，確診者的相關足跡，計有：六扇門時尚湯鍋永康永大店、茶工業安中本淵店、統一超商本原門市、伊莉的店慶中店、斯朵利專業髮型台南文賢店、174翼騎士驛站、德元埤荷蘭村、NET安平一店、素心齋健康素食館華平店、涓豆腐台南南紡店、麵家二眷永康店、MY胖卡早午餐、新營夜市、威夢旅人xWisky PicNic、Bar INFU、民生大戲院Speakeasy Bar隱藏酒吧、萬象舞廳、阿裕牛肉涮涮鍋崑崙店、玉山銀行新營分行、三井Outlet、全家便利超商武廟店、全國電子新營體驗店、宏明理髮廳、中華花坊、食鍋姨鍋物料理、世界健身俱樂部台南Focus店、誠品生活南紡店等。

衛生局也籲請足跡重疊的民眾，平日上午8點至12點、下午1點30分至5點30分，及周六、日的下午2點到5點，請持身分證前往各區衛生所領取家用快篩，並於24小時內回覆篩檢結果。

市府觀光旅遊局長郭貞慧也重申，根據最新版的團體旅遊相關措施，從4月22日起，散客成團需符合18歲以上並完成3劑才可以參加；18歲以下已打2劑或12歲以下無疫苗可打者，不在此限；公司員工旅遊、家族旅遊、里民旅遊、學校校外旅遊等特定人士旅遊團，不受完成3劑才可參團的限制。