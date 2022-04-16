南投縣政府針對16日新增5例確診者的公共足跡史，通知業者完成環境清消作業。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

南投縣政府針對16日新增5例確診者的公共足跡史，通知業者完成環境清消作業。（南投縣政府提供／盧金足南投傳真）

疫情高燒不退，政府呼籲民眾趕快施打疫苗增加保護力，但民眾已接種3劑疫苗仍難擋染疫，南投縣16日新增5例本土確診，其中，一名54歲家住南投市的男性，已接種3劑疫苗，與台中市確診個案「案30331」為同事關係，8日曾一起共餐，13日匡列居家隔離，15日感覺喉嚨痛，經PCR採檢陽性，已入住集中檢疫所收治治療。

南投縣衛生局長陳南松指出， 現行預防新冠肺炎感染最好的方式就是接種疫苗，長者及高風險族群，應盡速完成接種3劑疫苗，降低感染新冠肺炎造成的重症、住院或死亡風險。

南投縣今日新增5名本土確診者，除其中兩名登山補給員之外，另外3例，其中1例因與同事共餐，疑遭感染確診，周遭密切接觸者包括妻子與女兒目前採檢性，同事8人，經採檢陰性7人、檢驗中1人，已匡列居家隔離。

另名確診的31歲女性，已接種2劑疫苗，8至12至台北遊玩，12日出現流鼻水症狀，15日流鼻水及咳嗽，PCR採檢陽性，入住集中檢疫所收治隔離。

衛生局匡列密切接觸者包括父母2人，採檢皆為陰性，同遊的外縣市友人3人，請外縣市衛生局協助採檢，並匡確列居家隔離。

在南投縣的公共足跡史有南投客運、埔里國光客運、7-11（佳軒店）、全家（水沙連店），已通知業者完成環境清消作業。

在接種率升高之際，仍有人可能因個人健康等因素未接種，今日公布的確診案例中，「案33378」為家住南投市的59歲女性，未接種疫苗，14日全身倦怠，15日發燒、咳嗽自行快篩陽性，衛生局安排PCR採檢陽性，已入住集中檢疫所收治治療。

這名染疫女性的密切接觸者，包括同住家人6人，5人檢測陰性，其先生檢測為陽性，目前中央流行疫情指揮中心還未編號，已安排入住集中檢疫所，

衛生局提醒出入相關場所足跡重疊民眾，請民眾自我健康監測，若出現上呼吸道、發燒、腹瀉、嗅覺異常等症狀應佩戴口罩，並通報當地縣市政府衛生局。