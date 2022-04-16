星座運勢網站「星座巫師」分析，摩羯座、雙子座、射手座、獅子座、天秤座最愛談低調的地下戀情，總是不輕易公開自己的交往對象，第一名的天秤座甚至可以隱瞞到底，從交往到分手都沒有人知情。

▍第五名：摩羯座

摩羯座很重視工作，比起來沒那麼在乎愛情，一旦談戀愛，他們會非常低調，除非已經很確定和對方會結婚，他們才願意公開，否則高調放閃後卻分手，對他們來說非常丟臉。

▍第四名：雙子座

雙子座很怕麻煩，又非常在乎自己的名聲，在不夠信任戀人之前，他們會選擇談地下情，然後慢慢觀察身邊這個人是否可靠，會不會影響其他人對自己的觀感，直到認定對方足夠優秀，才肯公開戀人的存在。

▍第三名：射手座

射手座熱愛自由，喜歡追求新鮮感，他們談地下情的原因比較自私，就是害怕對方會影響自己的身價，他們換戀人的速度很快，所以覺得公開也沒意義，除非遇到真心喜歡的人，才肯承認對方的存在。

▍第二名：獅子座

獅子座很有自信，希望身邊的伴侶足夠優秀，值得自己驕傲，一起出門也比較有面子，他們遇到心動對象會主動追求，但是交往初期會很低調，直到認定對方才肯公開，不過到這個階段就能放心了，獅子的寵愛只會多不會少，非常專情。

▍第一名：天秤座

天秤座偶像包袱很重，希望自己的對象也是男神或女神級人物，如果他總是不想公開戀情，很有可能是覺得這個人魅力值不夠，因此不太想跟朋友們介紹。如果是這種狀況，從開始到分手，他們會隱瞞得天衣無縫，沒人知道你們交往過。