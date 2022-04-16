基隆市長林右昌16日公布7名新冠個案確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市長林右昌16日公布7名新冠個案確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市長林右昌16日公布7名新冠個案確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆市長林右昌16日公布7名新冠個案確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真）

基隆新冠疫情每日爆發，基隆市政府公布7名確診病患足跡，便利商店、手搖飲店、保齡球館、菜市場都有個案曾經前往，案32134曾在4月11日到仁一路達憶保齡球館，案32135在4月13日曾到全聯義二門市，案32149在4月12日曾經前往大武崙黃昏市場，案32122在4月11日曾到CoCo手搖飲店，案32127在4月11日曾到基隆海之星海產店。