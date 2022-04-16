基隆市政府公布7病例足跡 保齡球館、黃昏市場、手搖飲店入列 15:332022/04/16 中時 陳敬哲 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 基隆市長林右昌16日公布7名新冠個案確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 基隆市長林右昌16日公布7名新冠個案確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌16日公布7名新冠個案確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌16日公布7名新冠個案確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆市長林右昌16日公布7名新冠個案確診者足跡。（基隆市政府提供／陳敬哲基隆傳真） 基隆新冠疫情每日爆發，基隆市政府公布7名確診病患足跡，便利商店、手搖飲店、保齡球館、菜市場都有個案曾經前往，案32134曾在4月11日到仁一路達憶保齡球館，案32135在4月13日曾到全聯義二門市，案32149在4月12日曾經前往大武崙黃昏市場，案32122在4月11日曾到CoCo手搖飲店，案32127在4月11日曾到基隆海之星海產店。 《港股》復活節連假 香港股市周五、下周一休市 基隆8名確診足跡 銀行、文具店、健身房、壽司店皆入列 #321 #4月 #保齡球館 #手搖飲店 #11日 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 拜登5月亞洲行 傳訪日前先赴韓會尹錫悅 22:402022/04/15 國際 鏡電視內部簽呈曝光 每月10萬聘NCC前高官日期竟搞大烏龍 17:272022/04/15 政治 《國際經濟》漲不停 日央行擬上修通膨至1.5% 16:192022/04/15 財經 農曆3月23媽祖生 善化慶安宮信徒拜化妝品 20:072022/04/15 寶島 竹市＋18 家庭群聚7案9人感染 2校班級停課 15:212022/04/15 生活 《證交所》新光內需收益ETF 5月19日下市 07:382022/04/15 財經 車廠董事長：上海供應鏈若無法復產 5月所有整車廠將停工 13:222022/04/15 兩岸 日月潭出現穿山甲 母揹子過馬路 幼崽緊抓尾巴萌翻 15:082022/04/16 萌寵 《國際經濟》缺料 韓3月汽車出口量價雙降 15:092022/04/15 財經 寧德時代股價 近十月新低 04:102022/04/16 全球財經 苗栗今日暴增16例 半數為科技廠外籍移工 12:402022/04/15 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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