徐小可遭網友出征 她也曾罵過卻沒事 柯文哲：打是情、罵是愛 15:542022/04/16 中時 張立勳 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台北市長柯文哲。（台北市政府提供／張立勳台北傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 藝人徐小可不滿停課標準，批衛福部長陳時中練肖話，被網友出征，不過有人發現名嘴周玉蔻也曾罵陳時中懦夫卻沒有事。台北市長柯文哲16日表示，打是情、罵是愛，罵人也沒什麼好處，務實解決問題。 具俊曄婚後首秀小S打滿分 吐最終決定去主因：家人還是要挺一下 陳時中認了「破百萬例不是不可能」 PTT怒轟擺爛：只想選市長 #陳時中 #徐小可 #周玉蔻 #卻沒 #柯文哲 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 同樣接觸確診者 赤鬼、陳時中兩樣情 網神回8字全場笑翻 01:122022/04/16 生活 「三劑令」才能參加旅行團 業者炸鍋 網友傻眼開轟：莫名其妙 10:512022/04/16 政治 俄艦「莫斯科號」被擊沉後 沈富雄看俄烏之戰得到一個驚人結論 09:002022/04/16 政治 快篩劑一定越來愈便宜 陳時中喊話：勿囤積 14:372022/04/16 生活 扭轉業績頹勢 派樂騰 調降產品售價 04:102022/04/16 全球財經 快篩試劑買不到引爆民怨 陳時中：可以跑遠一點的超商 00:362022/04/16 生活 海內外台灣國是會議 正副總統籲：團結打拚台灣未來會更好 09:572022/04/16 政治 後知後覺 執政全靠一張嘴 04:102022/04/16 時論廣場 連絡不到老伴跨海求助 員警化身蜘蛛人救8旬翁 10:462022/04/16 社會 基隆港務公司疫苗施打站現人潮 社交距離難維持 10:202022/04/16 生活 台南停收高熱值廢棄物 火災隱憂增 04:102022/04/16 地方新聞 政治熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。