藝人徐小可不滿停課標準，批衛福部長陳時中練肖話，被網友出征，不過有人發現名嘴周玉蔻也曾罵陳時中懦夫卻沒有事。台北市長柯文哲16日表示，打是情、罵是愛，罵人也沒什麼好處，務實解決問題。

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陳時中認了「破百萬例不是不可能」 PTT怒轟擺爛：只想選市長
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