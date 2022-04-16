新冠肺炎疫情升溫，快篩試劑成社區監測的重要工具。昨行政院宣布，即起徵用快篩試劑，希望每月達到4000萬劑的目標。中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中今表示，目前國內的快篩需求提高中，指揮中心很快就會用實名制展開配發，目前藥局缺貨的情況有一半一半，超商供應良好但叫貨較難，會和廠商溝通。目前廠商已在陸續減價中，實名制上路後，價格一定要相對親民。

陳時中表示，我們很快就會用實名制展開配發，但是需要一點時間，會儘早開始。目前市面上，藥局漸漸在缺貨的有一半一半，超商應該供應良好，但據反映，超商的叫貨比較難，我們會和廠商溝通，請他們供應。

日前陳時中曾表示，快篩試劑的市售價格介於260～360元間，確實是貴，指揮中心會把快篩的採購計畫做好，讓廠商有信心，把市場價格往下降，至少要降至200元以下。他今日進一步表示，目前廠商已在陸陸續續減價中，當然實名制政策上路後，價格一定會相對親民，民眾不要囤貨，有需要再買就可以了。

目前國內疫情高風險區域包括雙北、基隆、桃園、高雄及花蓮。陳時中今也表示，針對高風險區域，我們會把試劑分配，讓地方政府進行發放。